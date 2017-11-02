Ephemeral İçerikler Gönderen İlk Telefon: Zenum Brev

Zenum tarafından geliştirilen Breve isimli akıllı telefon, kısa ömürlü içerikler (ephemeral) düşünülerek tasarlandı.

Hızlı şarj, daha hızlı arabalar, fiber hızda internet, en kısa sürede açılma yarışmalarının düzenlenmesine konu olan akıllı telefonlar, canlı yayınlar ve neredeyse her platformda kendisine yer bulan hikayeler... Bunların hepsinin bir ortak özelliği var. Hız ve anı yakalamak, bunu yaparken de gizliliğe ve güvenliğe önem vermek, hiç sevmediğimiz bir tabir olsa da enformasyon toplumunun bireylerini yansıtan özellikler. Geçmişte sabaha kadar şarjda bekletilen telefonlar şimdiler de ne kadar hızlı şarj olursa o kadar iyi mantığıyla kullanılıyor. Bununla birlikte internet külliyatının temelini oluşturan yazılar ya da biraz daha yakın döneme bakıldığında fotoğraf ve videolar yerlerini anlık görüntüye yani canlı yayınlara bırakıyor.

Ayrıca bu hız ve anın yanında bir gizlilik ve güvenlik önemli bir yer tutuyor. Snapchat ve İnstagram gibi uygulamalar üzerinde özel ve genel olarak paylaşılan kısa süreli fotoğraf ve videolar dönemin ruhuyla oldukça ilintili görünüyor. Zenum tarafından geliştirilen Breve de bu eğilimlerden beslenerek ortaya çıktı. Tam olarak günümüz akıllı telefon kullanıcılarının arzu ettiği her şeyi karşılıyor diyebilirz. Breve, ephemer içiği benimseyerek, kullanıcı ayarlarına göre belirli sürelerde kendini yokeden iletiler gönderebilmenizi sağlıyor. Öte yandan hızlı ve güçlü olduğu belirtilen Breve'in oldukça güvenilir olduğu da söyleniyor. Zenum'dan tarafından yapılan açıklamaya göre kişisel veriler Amazon AWS sunucularında şifreleniyor ve saklanıyor. Eğer bu bana yetmez diyen kullanıcılar olursa İsviçre'deki özel sunucularda da kişisel veriler saklanabiliyor.

Cihazla ilgili teknik özellikler bağlamında bilgiler yok ancak gördüğümüz kadarıyla artık sıradanlaşan parmak izi teknolojisi ve 5,5-6 inç arası bir ekran bulunuyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Breve'de hoparlörler alt tarafta bulunuyor. Ön sipariş aşamasında olan Zenum Breve, ön sipariş verenler için 399 dolar yerine 299 dolardan satılıyor. Ne düşünüyorsunuz sizce gizli ve kendini imha eden içerikler henüz özellikleri tam olarak belli olmayan bir telefonu almanız için yeterli bir sebep mi?