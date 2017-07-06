Makyajla Kadın Film Karakterlerine Dönüşen Yetenekli Adam

Öyle bir adam düşünün ki yaptığı makyajla kendisini istediği film karakterine dönüştürebilsin. Adını sanını bilmediğimiz bu gizemli adam, biraz ağır da olsa yaptığı makyajla kendisini popüler kadın film karakterlerine ikizi kadar benzetebiliyor. Game of Thrones’daki hemen hemen tüm karakterlere bürünebilen adam, Grinin 50 Tonu ve Wonder Woman filmlerinin başroldeki karakterlerini de unutmamış.
Game of Thrones – Daenerys Targaryen
Game of Thrones – Arya Stark
Game of Thrones – Brienne of Tarth
Game of Thrones – Sansa Stark
Game of Thrones – Margaery Tyrell
Game of Thrones – The Red Woman
The Hunstman – Queen Freya
50 Shades of Grey – Anastasia Steele
Wonder Woman