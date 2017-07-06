Makyajla Kadın Film Karakterlerine Dönüşen Yetenekli Adam

Eğer bunu yapan bir kadın olsaydı pek şaşırmazdık, fakat söz konusu yetenek bir erkeğe ait olunca ilgimizi çekmedi değil.

Öyle bir adam düşünün ki yaptığı makyajla kendisini istediği film karakterine dönüştürebilsin. Adını sanını bilmediğimiz bu gizemli adam, biraz ağır da olsa yaptığı makyajla kendisini popüler kadın film karakterlerine ikizi kadar benzetebiliyor. Game of Thrones’daki hemen hemen tüm karakterlere bürünebilen adam, Grinin 50 Tonu ve Wonder Woman filmlerinin başroldeki karakterlerini de unutmamış.

Game of Thrones – Daenerys Targaryen

Game of Thrones – Arya Stark

Game of Thrones – Brienne of Tarth

Game of Thrones – Sansa Stark

Game of Thrones – Margaery Tyrell

Game of Thrones – The Red Woman

The Hunstman – Queen Freya

50 Shades of Grey – Anastasia Steele

Wonder Woman