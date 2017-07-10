Amazon, rastgele fotoğraflardan resimli telefon kılıfı üreten yazılımı hizmete soktu ve sonuçların kişiye özel olması gerekirken, birbirinden alakasız kılıflar ortaya çıktı.

Teknoloji geliştikçe tüketici kitlelerinin sayısı da artıyor. Bu durum, telefon kılıfı söz konusu olduğunda kişisel ürün tasarımına kadar ilerledi. Bunun farkına varan Amazon ise ticari bir hamle yapmak istedi ve sözde benzersiz 'fotoğraflı' kılıflar için online bir bot yazılımını devreye soktu. Amaç, telefon kılıfı satın almak için Amazon.com’a giren müşterilere özel kılıflar sunmaktı. Fakat yapay zeka bir kez daha maskara oldu.

Söz konusu kılıflar arasında +18 denebilecek ürünlerin görüntüleriyle oluşturulmuş kılıflar bile var. Elbette resimli bir kılıf aldığınızda önceliğiniz sağlamlık ve koruma değil, görünüş oluyor. Nitekim Amazon’un yazılımı birbirinden alakasız işler çıkartarak gerçekten takdiri hak ediyor.

Bir sanat projesi mi? En iyi iş fikirlerinden birisi mi? Olmadı her ikisi mi? Biz de bilemedik:

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