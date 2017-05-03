Dünyanın En Küçük 4G Telefonu İle Tanışın!

Jelly isimli telefon, normal telefonlardan çok daha küçük yapısı olmasına rağmen, yazılım konusunda Android 7.0'ı destekleyerek rakiplerinin arkasından geliyor.

Telefonların büyümesinde artık sınıra ulaşıldı. İyiden iyiye phablet boyutuna ulaşan telefonları elde tutmak bile zor bir hal aldı. Eskiden Samsung’un Note serilerinde gördüğümüz devasa boyutları artık günümüzde her telefonda görüyoruz. Bu durumun olumlu yanları olsa bile, batarya tüketimi gibi birçok olumsuz yanları da bulunuyor. Kickstarter’da açıklanan Jelly isimli telefon yeni telefon, yalnızca 2.45 inç boyutu ile bu sorunu çözmeye geliyor. Alıştığımız telefonlardan çok daha küçük olan telefon, Android 7.0 Nougat çalıştırarak farklılığını gösteriyor.

Jelly’de iki versiyon bulunuyor; birisi normal, diğeri ise pro. Pro modeli normal modelin Ram, depolama alanı gibi özelliklerini ikiye katlıyor. Normal modelinde 1GB RAM, 8GB depolama alanı olacak. Hem normal hem de pro modelde bulunan özellikler, dört çekirdekli 1.1 GHz hızında çalışan Korteks A53 işlemci, 201 PPI destekli 240 x 432 çözünürlüğü bulunan ekran ve 950 mAh pil kullanılıyor. Günümüzde 3.000 mAh pillerin günü çıkarmakta zorlandığı düşünülürse bu pilin 3 gün yetebildiğini söylesek şaşkınlığa uğrardınız herhalde.

Dünyanın en küçük 4G telefonu, içerisinde iki adet nano SIM kart yuvası, 32 GB’a kadar kartları destekleyen microSD yuvası, önde 2 MP, arkada ise 8MP’lik kamera, GPS ve Bluetooth bağlantısı bulunuyor. Youtube’un dünyaca ünlü teknoloji kanalı Unbax Therapy’nin incelemesini yaptığı telefon, şu anda Kickstarter’da taliplerini bekliyor.

Normal modeli 109 dolar, pro modeli ise 125 dolara gelecek telefonun Kickstarter’da 30.000 dolarlık hedefine ulaşması yaklaşık 57 dakika sürdü. Eğer, siz de eski telefonlarla modern yazılımı birleştirmek istiyorsanız bu telefon tam size göre. Kickstarter sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.