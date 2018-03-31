Macbook Pro çakması Huawei Matebook X Pro, Macbook Pro'dan farklı olarak neler sunuyor? Detaylıca inceledik.

Huawei, sonunda bilgisayar dünyasına da adımını attı. Matebook X Pro ile Apple'ın Macbook Pro modelini resmen kopyalayan Huawei, özgün olmasa da gerçekten başarılı bir dizüstü bilgisayar üretmeyi başardı. Kağıt üstünde teknik verilere bakıldığında Macbook Pro'dan çok daha üstün olan Matebook X Pro'nun tüm detaylarına detaylıca bakalım.

Macbook Pro ile ciddi derecede benzerlik gösteren Matebook X Pro'yu üretirken Huawei'in hedefi de tam olarak buydu: Macbook Pro seviyesinde, hatta biraz daha iyi bir laptop üretmek.

Mükemmel Tasarım

İncelememize önce cihazın tasarımıyla başlayalım. Huawei Matebook X Pro'nun tek parça alüminyum gövdesi, oldukça kaliteli olduğu hissini uyandırmayı başarıyor. 'Mystic Silver' ve 'Space Gray' gibi tanıdık gelen iki farklı renk seçeneğine sahip Matebook X Pro, tasarım anlamında 13 inçlik Macbook Pro'ya en çok benzeyen dizüstülerden biri.

Cihazın tabii ki Macbook Pro'dan ayrıldığı yerler oluyor, ancak bunların hepsi Huawei'in üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Matebook X Pro, 3000x2000 çözünürlüğünde dokunmatik LTPS ekrana sahip. Neredeyse çerçevesiz ekran tasarımıyla Matebook X Pro, dizüstü bilgisayarlar arasında en iyi ekran-gövde oranına sahip: %91! Macbook Pro'nun 13.3 inçlik ekranına karşın, 13.9 inçlik bir ekrana sahip olan Matebook X Pro, Macbook Pro'yla aynı boyutlarda olmasına rağmen ekran boyutunu biraz daha yukarı çekmiş.

Huawei'in üst kısımda bu kadar ince çerçeve sunabilmesinin nedeni ise, kamerayı klavye üzerindeki fonksiyon tuşlarının arasına yerleştirmiş olması. Touch Bar benzeri bir teknolojiye sahip olmayan Matebook X Pro'nun ön kamerası, klavyenin en üst kısmındaki fonksiyon tuşlarının arasında yer alıyor. Dokunduğunuzda yukarı doğru çıkarak açılan kamera, çok iyi bir açı sunmasa da gayet başarılı bir deneyim sunuyor.

Arka aydınlatmaya sahip bir klavye barındıran Matebook X Pro, klavye deneyimi konusunda da Macbook Pro kadar başarılı. Cihazın giriş-çıkışlarına bakacak olursak; sol kısımda biri Thunderbolt 3 destekli ve kulaklık girişi destekli olmak üzere iki adet USB-C portu, sağ tarafta ise bir adet standart USB-A portu yer alıyor. Giriş çıkışlar bakımından Macbook ile kıyaslandığında oldukça iyi şeyler sunan Matebook X Pro, bir adet daha USB portu veya en azından SD kart girişi sunsaydı hepimiz için çok daha sevindirici olurdu.

Tasarım ve kullanışlılık açısından incelememizi toparlayacak olursak; Matebook X Pro, Macbook Pro'dan daha iyi özellikler vadediyor. Ancak bazı ayrıntılarda Huawei, Apple'ın gerisinde kalıyor. Bu ayrıntılardan biri, sol tarafta yer alan USB-C portlarının iyi hizalanmamış olması; bir diğeri ise trackpad'in Macbook kadar iyi bir deneyim sunamaması.

Çok İyi Ekran-Gövde Oranı

Huawei Matebook X Pro'nun ekranı, çerçevesiz yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Ancak bu ekran, maalesef görebileceğiniz en iyi ekran değil. Macbook Pro'nun ekranı biraz daha parlak ve daha doğal renklere sahip. Tabii yine de Huawei Matebook X Pro'nun ekranı, bir dizüstü bilgisayarda görebileceğiniz en etkileyici ekranlardan biri. Benzer şekilde çerçevesiz olan Dell XPS 13'teki gibi alt kısımda çirkin bir çerçeveye de sahip olmayan Matebook X Pro'nun alt çerçevesi de olabildiği kadar ince. Matebook X Pro'nun ekranı, Huawei'in iddiasına göre parmak izi tutmayan bir yapıya sahip. 3000x2000 çözünürlüğüyle hiçbir şekilde pişman etmeyecek olan Matebook X Pro, ekran konusunda en iddialı dizüstülerden biri.

Güçlü Donanım ve İyi Pil Ömrü

Matebook X Pro, donanımı bakımından da en iyi bilgisayarlardan biri olmaya aday. En üst modelinde 8. nesil Intel Core i7-855U işlemcisini barındıran Matebook X Pro, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile çok iyi bir performans sunuyor. Intel'in UHD 620 grafik birimine ek olarak, harici Nvidia GeForce MX150 ekran kartına sahip olan Matebook X Pro, 57.4Wh'lik bir bataryaya sahip. Güç butonuna entegre bir parmak izi okuyucusuna sahip olan cihazın bazı detayları ise dikkat çekici. Oldukça kompakt bir güç adaptörüne sahip olan Matebook X Pro'nun adaptörü, standart bir akıllı telefon adaptörünün yaklaşık iki katı boyutlarında.

Bir laptop için bu kadar yüksek ekran çözünürlüğü, performans sorunları yaşatabilir; ancak Matebook X Pro'da hiçbir şekilde sorun yaşanmıyor. Çok fazla güç harcayan onlarca Chrome sekmesi ile denenen cihaz, hiçbir performans sorunu yaşamadan kesintisiz bir şekilde işinizi hallediyor.

Pil ömrüne gelecek olursak, vadedilen 12 saatlik kullanım süresine yaklaşamayan cihaz; bu sürenin yaklaşık yarısı kadar dayanabiliyor. Touch Bar'lı Macbook Pro'nun gerçek kullanımda 4 saat gibi bir pil ömrü sunduğunu dikkate alırsak, bu değer gayet yeterli. Aynı zamanda Matebook X Pro, Huawei'in özel bir güç tasarrufu uygulamasıyla geliyor.

Günümüzün En İyi Dizüstü Bilgisayarlarından Biri

Huawei Matebook X Pro, kesinlikle her anlamda mükemmel değil, ancak birçok alanda rekabete dahil olmayı başaran Matebook X Pro tercih edilebilecek en iyi bilgisayarlardan biri. Yenilikçi kamera yerleşimi, hızlı parmak izi okuyucusu ve aşırı düzeyde ince çerçeveli ekranıyla gönülleri fetheden Matebook X Pro, güçlü donanımı ve iyi bir batarya ömrüyle bir dizüstüden beklediğiniz her şeyi sunabiliyor. Huawei Matebook X Pro'nun fiyatına gelecek olursak, en üst modeli 1.899 €'luk fiyat etiketine sahip. Ülkemiz için oldukça yüksek olan bu değer, en yüksek donanıma sahip (Matebook X Pro'dan daha düşük) Macbook Pro'dan daha aşağıda. Daha uygun fiyatlı modellere de sahip olan Matebook X Pro'nun Intel Core i5'li versiyonu ise 1.699 € seviyesinde. 8 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip olan bu versiyonun bir de 256 GB depolama kapasiteli olanı bulunuyor, onun fiyatı ise 1.499 €.

Macbook Pro çakması olarak nitelendirilen Huawei Matebook X Pro, Macbook Pro'dan daha iyi donanım özelliklerini daha uygun bir fiyatla sunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aradaki farkı verip Mac ekosistemine sahip bir cihaz almak mı isterdiniz, yoksa Windows'lu ama daha güçlü bir cihaz mı?