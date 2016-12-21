Kendisine Hayran Bıraktıran Samsung Galaxy S8 Konsepti

Önümüzdeki yılın en çok beklenen telefonları arasında bulunan Galaxy S8 için oldukça etkileyici bir konsept tasarım paylaşıldı.

Galaxy S8’in tanıtım tarihiyle ilgili bazı spekülasyonlar var. Şubat 2017’de Barcelona’da yapılacak 2017 MWC yerine Nisan ayında New York’ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılması beklenen Galaxy S8’in tasarım anlamında köklü değişikliklere uğrayacağı söyleniyor; ekranın her iki tarafının 2.5D kavisli olacağı ve fiziksel Home tuşunun bulunmayacağı gibi.

Parmak izi okuyucunun ise cihazın arka kısmında konumlandırılması bekleniyor. Bazı analistler bu işlevin ekranın alt kısmında bulunacağını iddia etse de son araştırmalar bu yönde.

Galaxy Note 7’nin patlama haberleri gelmeden önce beklenenden fazla satış adedine ulaşmasını sağlayan durumlardan bir tanesi, şirketin ilk iris tarayıcılı cihazı olmasıydı. Aynı işlevin çok yüksek ihtimalle Galaxy S8’de de olacağı belirtiliyor.

Son olarak Galaxy S8’in, yapımında kullanılan hammaddelerin maliyetlerinden dolayı normalden %20 daha pahalı olması bekleniyor. Aşağıda, bu bilgiler ışığında hazırlanan konsept tasarımları inceleyebilirsiniz.