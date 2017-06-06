Şu sıralar Twitter’da viral şekilde yayılan bir video var. Olayın kahramanı ise kaydıraktan kayan ve havuza batmadan üzerinde sekerek yürümeye başlayan bir adam.

Sosyal medyada ara ara viral şekilde yayılan, gördüğümüzde şaşkınlığımızı gizleyemediğimiz video ya da fotoğraf paylaşımlarına rastladığımız oluyor. Onlardan bir tanesi ise dün gece saatlerinde paylaşılan aşağıdaki tweet.

Morgan Evick isimli Twitter kullanıcısı, kaydıraktan kayan bir adamın kendisini havuzun üzerinde sanki taş sektirir gibi sektirip, suya batmadan karşı tarafa geçişini kaydettiği bir video paylaştı. Virale dönen paylaşım, bir gün içerisinde 200 bine yakın retweet ve beğeni sayısına ulaştı.

Aşağıda ise bu yetenek timsali adamın yaptığı harekete karşılık yapılan diğer kullanıcıların paylaşımlarını göreceksiniz.