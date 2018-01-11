‘Bazı’ kimselerin belalısı olan Alp Paksoy isimli Twitter kullanıcısı, sık sık Türkçenin doğru kullanımına yönelik paylaşımlarda bulunarak fenomen olma yolunda ilerliyor.

Türkçe, zengin kelime haznesine sahip diller arasında üst sıralarda yer alır. Fakat her ne hikmetse gün içerisinde konuşurken ya da yazarken en sık kullandığımız çoğu kelimeyi ya yanlış anlamlarıyla aktarıyoruz ya da yanlış şekilde yazıyoruz. Açıkçası ben de bu makaleyi hazırlarken biraz ‘tırsmıyor’ değilim, fakat hayatımın her alanında Türkçeyi doğru kullanmaya özen gösteren bir birey olmaya çalıştığımı da belirtmek isterim.

Bu anlamda Twitter’ın bilinen simalarından olan @PaksoyAlp isimli kullanıcı, özellikle de Twitter’da yapılan paylaşımlardaki Türkçenin yanlış kullanımına yönelik yaptığı uyarılarla her daim başımızın tatlı belalısı oluyor. Tatlı sert eleştirileriyle dilimizin daha doğru kullanılmasını sağlamaya çalışan Alp Bey'in bu çabasını takdir etmemek mümkün değil.

Aşağıda, Alp Bey'in Türkçenizi biraz daha geliştirmenize yardımcı olacak bazı paylaşımlarını göreceksiniz.