Keops Piramidinin İçinde Dev Bir oda Keşfedildi!

Antik Mısır’ın en gizemli yapıları olan piramitler, binlerce yıldır kimsenin keşfedemediği gizemleriyle büyülüyorlar. Mısır’daki en büyük piramit olan Keops’un içinde, dev bir mezar odası keşfedildi. Ancak keşfe yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Mısır’lı hükümdarlar inanışları gereği ölümden sonraki hayatlarında ihtiyaç duyacakları ve değer verdikleri eşyalarla mezar odalarına defnedilirlerdi. Bu odalara dışarıdan bakan modern insanlar, yapılara piramit ismini verdiler. İçlerinde labirentler, davetsiz misafirlere karşı tuzaklar, hükümdarların hazineleri, aile üyeleri ve askerlerinin mezar odaları bulunur. Elbette tüm bunlar bugüne kadar bildiğimiz somut gerçekler.

Gelişmiş mimarileri ve sadece içinde bulunan hükümdarın güneş ışığı alan mezar odaları, yapılardaki astronomik hesaplama izleri sadece bilim insanlarını değil bütün dünyayı şaşkına çevirdi. Hatta bu dev yapıların nasıl inşa edildiklerine yönelik teorilerden birisi de yakın zamanda kanıtlandı.

Büyük Keops Piramidi, bölgedeki en gizemli ve en büyük anır mezar. Onlarca yıldır bölgede kesintisiz bir şekilde devam eden arkeolojik çalışmalar Antik Mısır’ın tarihini aydınlatsa da, hala teorik olarak büyük boşluklar bulunuyor. 4 Kasım 2017’de yapılan tarihi bir keşif ise, boşlukların sadece teorik olarak değil somut bir şekilde de var olduğunu kanıtlıyor. Çünkü Keops Piramidi’nin içinde neredeyse bir yolcu uçağı büyüklüğünde dev bir oda keşfedildi.

Atom altı parçacık taramalarıyla yapılan keşif, en az 30 metre uzunluğunda olan odanın, yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki bir koridora olan bağlantısını da ortaya koydu. Ayrıca bu tünelin, firavun Keops’un mezar odasıyla bir bağlantısı olduğu da belirtiliyor.

19. yüzyıldan bu yana piramitlerin içinde böylesine büyük bir oda keşfedilmemişti. Fakat keşfi denetleyen komitenin başkanı Mısırlı arkeolog Zahi Hawass, bunun yeni bir keşif olmadığını dile getiriyor: “Piramit zaten boşluklarla doludur ve bu gizli bir odanın bulunduğu veya yeni bir keşfin yapıldığı anlamına gelemez.”

4500 yıldır hiç kimsenin girmediği insan yapısı bu oda, açıklamalara göre tamamen kapalı durumda. Bu nedenle inşa edilirken piramitin kapatıldığı ve sonrasında kimsenin girmediği söyleniyor.

Keops Piramidi bugün, 139 metre yüksekliğinde ve 230 metre genişliğinde. Mısır'ın en çetin hükümdarlarından Keops’un mezarı olarak inşa edildi.