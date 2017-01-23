Keops Piramidi’ne Tırmanıp Fotoğraf Çekildiği İçin Gözaltına Alınan Türk Serbest Bırakıldı

Mısır’daki Keops Piramidi’ne tırmanıp fotoğraf ve video çeken Fatih Kömürcü, fotoğrafların silinmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Fatih Kömürcü, Keops’un zirvesine tırmanarak fotoğraf ve video çekti. Alman ve Rus turistlerin daha önce piramitlere dayandığını öğrendiğini, bu sebeple bir anda gaza gelerek kendisini 7 dakika içerisinde Keops’un zirvesinde bulduğunu söyleyen Kömürcü, “Tırmanmak beklediğimden de kolaydı. Ancak iniş çok daha zor oldu. Beni epey uğraştırdı. Tırmanma esnasında görevli polislerin geri dönmem için beni Arapça ve İngilizce olarak uyardığını hatırlıyorum. Ancak ben artık başka bir dünyadaydım ve onları duyacak psikolojide değildim, kendimi iyice kaptırmıştım. Orada bulunan yabancı turistlerin de beni alkışladıklarını hatırlıyorum” dedi.

Zirveden aşağı indikten sonra polislerin kendisini karakola götürdüğünü söyleyen Kömürcü, fotoğrafları ve videoları silmek şartıyla serbest bırakılacağını söyleseler de bunu kabul etmediği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Bir günlük gözaltının ardından nezarette daha fazla kalmaya dayanamayacağını anladığını ve bu sebeple görüntüleri silmeyi kabul ettiğini söyleyen Kömürcü, savcılıkta görüntüleri sildiği sırda gözyaşlarını tutamamış.

Daha önce 2016’nın Şubat ayında Alman bir turist 138.8 metre yüksekliğindeki piramide izinsiz olarak tırmanmış ve 8 dakikalık bir video çekmişti. Mısır yasalarına göre piramitlere izinsiz tırmananlar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası verilecek şekilde dava açılabiliyor.

Kömürcünün Keops Piramidi’ne tırmandığı sırada çektiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.