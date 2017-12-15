Mini-Robot Keops Piramidi'nin Sırlarını Çözmeye Hazırlanıyor

Geçtiğimiz ay içerisinde Keops Piramitlerinde yolcu uçağı büyüklüğünde oda keşfeden ekip, piramidin sırlarını çözmekte kararlı ve bu yolda yepyeni bir adım atmış bulunuyorlar.

Geçtiğimiz ay Keops Piramidi üzerine araştırmalar yapan bir ekibin yaptığı keşif, bilim dünyasını ikiye bölmüştü. Kimi bu keşfi büyük bir adım olarak nitelerken, kimileri ise piramitlerin altında büyük boşluklar olduğunun zaten bilindiğini, bunun çok da büyük bir keşif olmadığını savunmuştu. Araştırma ekibi ikinci görüşe katılmıyor olsa gerek; nitekim keşiflerini teknolojinin de desteğiyle bir sonraki adıma taşımaya hazırlanıyorlar.

Bildiğiniz üzere Mısır Piramitleri'nin keşfini zorlaştıran en önemli unsur, yapılarının dehlizlerden oluşması ve en önemlisi; inşa edilen oda ve mezarlarının çoğunun daha sonradan kapatılmış olması. Bu durumda yapılar üzerinde, herhangi bir tahrip veya yıkım gerçekleştirmeden araştırma yapmak imkansıza yakın olduğu için bildiklerimiz fazlasıyla sınırlı kalıyordu. Ekip, Kasım ayındaki keşiflerinden sonra ilk olarak bununla ilgili bir çözüm üretme yoluna gitmiş ve 3.5 cm boyutunda bir mini-robot geliştirmiş. Bu mini-robot, piramitler üzerinde açılan küçük bir sonda yoluyla farklı odalara gönderilecek ve daha sonra helyum gazıyla doldurularak uçurulacak. Bu sayede hem daha önce erişilemeyen yerlere erişilmiş, hem de antik eserlere hiçbir zarar vermeden yüksek çözünürlükte görüntü kaydı alınmış olacak.

Keşfin Plan Şeması

Ekibin başındaki isim Jean-Baptiste Mouret tüm bu planın gerçekleşmesi için somut bir tarih veremeyeceğini belirtmiş. Nitekim söz konusu olan piramitlerdeki 3.5 cm'lik bir delik bile olsa, bunu gerçekleştirebilmek için Mısır hükümeti ve Mısır Antik-Eserler Bakanlığı'nın onayına ihtiyaçları var.

Öyle görünüyor ki Mısır Piramitleri daha uzun süre bilim dünyasının gündemini meşgul edecek.