Kepler-150 Sisteminde, Neptün Çakması Yeni Gezegen Bulundu!

Kepler-150 sisteminde, Neptün'e olan benzerliği ile yeni bir gezegen bulundu. Gezegenin görüntüsünün çok hoş olduğunu söylemem gerekiyor. Yaşam ihtimali ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Zaten olsa dahi gidebileceğimizi sanmıyorum.

Son zamanlarda uzay araştırmalarının sayısı giderek artıyor. Genel olarak varlığından haberimizin olmadığı yıldızları keşfetmiş ve zamanla onlara ulaşmaya başlamıştık. İçerisinde yaşama ihtimali bulunan 7 gezegen bulunduran Trappist-1, çok soğuk cüce bir Güneş'in etrafında dönüyorlar. Dünyamızdan 39 ışık yılı uzaklıkta olan Trappist-1, herkesin iştahını kabartan bir sistem konumunda gözüküyor.

NASA’ya göre sevgimizi hak eden birçok gezegenin olması gerekiyor. Toplamda 3.472 dış gezegenin varlığı doğrulandı. Aslında gezegenlerin sayılarının, trilyonlarcayı geçen yıldızlardan çok daha fazla olması tahmin ediliyor. Ancak yine de bu gezegenleri görmek çok zor oluyor. Hem bize çok uzaklar hem de güneşlerine olan yakınlıklarından dolayı Güneş'in ışığında onları göremiyoruz. Yine de orada olduklarını biliyoruz.

Kepler 150 sisteminde yeni bir gezegen keşfedildi. 3.000 ışık yılı uzaklıkta olan sisteme ilk olarak 2014 yılında rastlanılmış ve içerisinde bulunan bazı gezegenler bulunmuştu. Bugün ise bu gezegenlere bir yenisi eklendi. Kepler-15-f olarak adlandırılan bu yeni gezegen, gerek boyutu gerekse görüntüsü ile kabaca Neptün’e benziyor. Gezegeni 3 senedir bulamamızın sebebi, Güneş’inin etrafında çok uzun sürede dönmesi olarak gösterilebilir. Kepler 150 sistemi bulunduğunda gezegenin arkasında olduğu düşünülüyor ve gezegenin yörüngesini 637 günde tamamladığı düşünülürse, ilk turunda gözümüzden kaçmış olma ihtimali yer alıyor.

Kepler-15-f tam olarak bulunmuş olsa dahi hakkında pek bir şey bilinmemesi, onun gizemli yanını korunmasını sağlıyor.