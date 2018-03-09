Kepler Teleskobu’nun Merceğine Takılan Eşsiz Dünya Fotoğrafı!

Kepler Uzay Teleskobu, açısı ayarlanırken Dünya’nın en eşsiz fotoğraflarından birinin çekilmesini sağladı.

NASA’nın en güçlü teleskoplarından olan Kepler Uzay Teleskobu, Dünya’yı bizim gördüğümüzden çok daha farklı şekilde görüyor. NASA'nın teleskobun görüş alanını ayarladığı sırada ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, 10 Aralık 2017’de çekildi. Normal soluk mavi bir gezegen yerine Star Wars’un en özel simgelerinden olan bir ışın kılıcı gibi çıkan dünyamız, gerek teleskobun konumu, gerekse de güneşin ışığı ile eşsiz bir görüntüde birleşti.

NASA’nın yeni gezegenler bulması için uzaya fırlattığı ve bu zamana kadar binlerce yeni gezegen bulan Kepler Uzay Teleskobu, gezegenleri bulmak için çok özel kamera sensörleri ile donatıldı. Bizim güneşimiz gibi yıldızların etrafında dolanan gezegenleri bulmak çok zor. Devasa yıldızların ışıklarında kaybolan bu gezegenleri bulmak için özel teknolojilerle donatılan Kepler, gezegenlerin yıldızlarına yaptığı etkileri fark edip bu şekilde hangi gezegenin nerede olduğunu fark edebiliyor.

Dünya’dan 151 milyon kilometre uzakta olan Kepler, NASA’nın açıklamasına göre bu fotoğrafı çekerken Kepler’in fotometre hassasiyetinden yardım aldı. 2009’da gökyüzüne çıkan Kepler, o zamandan beri binlerce gezegen bularak, Dünya benzeri yaşanabilir bölgeler arıyor. Teleskobun amacı Güneş Sistemi'nin ötesini görmek olduğu için kendisine yakın cisimleri çektiğinde böyle sanatsal çalışmalar ortaya çıkabiliyor.