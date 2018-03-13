Kaspersky araştırmacıları, oldukça gelişmiş bir yazılıma sahip olan ve 2012 de üretildiği halde günümüze kadar saklanmayı başaran Slingshot adlı kötü amaçlı yazılımı yakaladılar.

Önde gelen antivirüs firmalarından Kaspersky’ın araştırmacıları, yaklaşık altı yıl boyunca saklanabilen Slingshot (Sapan) adında bir kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardılar. Bu kötü amaçlı yazılım, tam sayı bilinmemekle birlikte Afrika ve Orta Doğu'da bulunan farklı ülkelerde yaklaşık 100 kullanıcıya bulaşmış durumda.

Slingshot yazılımı özellikle Windows yazılım sistemi kullanan bilgisayarları kolaylıkla etkileyebiliyor. Bu virüs, öncelikle ağa bağlanmanızı sağlayan Router’ı ele geçiriyor ve buraya kendi yazılımlarını yüklüyor. Daha sonra bu ağa bağlanan her kullanıcının USB bağlantıları, klavye, pano verileri, ağ verileri, ekran görüntüleri, şifreler gibi çeşitli bilgilerini topluyor. Ayrıca isterlerse, Slingshot'ın arkasındaki saldırganlar kurbanlarının bilgisayarının kontrolünü de ele geçirebilirler.

Slingshot kendisine özel şifreli bir dosya sistemine sahip ve sabit diske depoladığı verilerin temizlenmemesi için Windows işletim sisteminin disk özelliklerini devre dışı bırakabiliyor. Korunmak için etkilenen kişilerin Router ürün yazılımını en yeni sürüme güncellemesi gerekiyor. Aksi taktirde bilgisayarınızın yanı sıra Router’a da bulaştığı için format atmanız yeterli bir çözüm olarak gösterilmiyor.

Slingshot'ı inceleyen araştırmacılar 2012’den beri gizli kalmayı başardığı için oldukça gelişmiş ve yüksek maliyetli bir virüs yazılımı olduğunu düşünüyorlar. Bazı kişiler Slingshot'ın geliştiricilerinin anadil olarak İngilizce konuştuğunu ve devletler tarafından desteklenen özel bir hacker grubu tarafından yazıldığını düşünüyor.