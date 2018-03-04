Arkeologlar, izole edilmiş bir orta çağ mezarında özenle gömülmüş yunus kalıntılarına rastladılar. Oldukça enteresan görünen keşif büyük sırları da beraberinde getirdi.

İngiltere de üç hafta sürecek arkeolojik bir kazı yapan araştırmacılar, tanımlanamayan bir hayvana ait korunmuş kalıntılara rastladılar. Eylül 2017'de Chapelle Dom Hue'nun küçük adasında yapılan keşifte, gömülü olan bir orta çağ sürüngen antik kalıntıları ortaya çıkarıldı ve bilim insanları bu gizemli hayvan mezarının arkasındaki hikayeyi anlamak için araştırmalarına devam ediyorlar.

Hayvanın muhtemelen yemek için öldürüldüğü düşünülüyor. Ancak yiyecekleri bir şeyi daha sonra neden gömme zahmetine katlandıkları merak konusu. Çünkü canlının gömüldüğü yerin sadece 10 metre uzaklığında deniz bulunuyor ve onu buraya atmak çok daha kolay olurdu. Bazı araştırmacılarsa daha sonra yemek için etrafını tuz ile kaplayarak gömdüklerini düşünüyorlar. Ancak bazı sebeplerden ötürü tekrar aynı yeri kazmadılar.

Arkeologlar tarafından yapılan araştırmalarda bir yunusa ait olduğu tespit edilen kemikler, şimdi bir deniz uzmanı tarafından incelenecek. Bu analizler tamamlandıktan sonra yunusun neden özenle gömüldüğüne dair bazı cevaplar alabileceğiz. 35 yıllık bir bilim insanı olan De Jersey, “Hristiyanlıkta yunus balıkları önemli bir yere sahip, ancak ben daha önce bu hayvanların gömüldüğüne rastlamadım.” dedi. Arkeolog ve bilim insanlarının araştırmalarını tamamlamasından sonra orta çağ insanlarının yaşamıyla ilgili daha fazla şey öğrenebileceğiz.