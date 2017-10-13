Kesildiğinde Kahverengileşmeyen Elma Amerika'da Çıkıyor

Elma içinin kahverengileşmesine neden olan kimyasal üretimini kontrol eden genler alınarak uzun süre bozulmaması sağlanıyor. Fakat, bazıları GDO'lu olduğu iddiasıyla bu ürüne karşı çıkıyorlar.

Okanagan Specialty Fruits firmasının başkanı Neal Carter, Arctic Apple olarak adlandırılan yeni ürünün elma tüketimini attırmak ve atılan elma sayısını azaltmak için tasarlandığını söylüyor. “Çok sayıda elma yenmeden atılıyor. Son yıllarda elma tüketiminde bir azalma görüyoruz zira saklanması zor bir meyve. Elmanın tekrar tüketilir hale getirilmesi için yollar araştırıyorduk” diyor.

Arctic Apple olarak adlandırılan ürünün Kasım ayı başlarında Amerika çapında 400 süper markete dağıtılacağını söyleyen Carter, bu yıl elde edilen 90 kg’lık elmanın, yaklaşık 3 ay boyunca talebi karşılayacağı beklentisini taşıyor. Elmalar, tıpkı bebek havuçlarında olduğu gibi dilimlenmiş olarak satışa sunulacaklar. Arctic Apple’ın raflara çıkacak ilk çeşiti ‘Golden Delicious’ olarak adlandırılıyor. Gelecek yıl ise ‘Granny Smiths’ adlı varyasyonun piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Arctic Apple’ın ilginç yanı, renginin kahverengiye dönmemesi. Starbucks gibi kuruluşlar halen bunu sağlamak için antioksidanlar kullanıyorlar. Evlerde ise bir miktar limon suyunun, kesilmiş elma dilimlerinin saatlerce taze kalmasını sağladığı biliniyor. Bununla birlikte Arctic Apple, genetik olarak işlenerek tüketiciye sunuluyor.

Carter konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Yaptığımız şeye karşı olanlar var tabii. Fakat iki ya da beş yıl öncesinden daha az bu sayı. Elmanın tadına baktıklarında ‘Aha, bu bizim bildiğimiz elma’ diyorlar.”

Arctic Apple’ın tüketici sayfasında elma renginin kahverengiye dönüşmemesinin nasıl sağlandığı açıklanıyor. RNA girişimi olarak adlandırılan teknikle polifenol oksidaz üretimini kontrol eden genler bastırılıyor.