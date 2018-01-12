OnePlus 6, Snapdragon 845 Yongasıyla Haziran Ayında Çıkacak!

Qualcomm’un 2017 sonlarında tanıttığı yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 845, bu yılın amiral gemilerinde yer alacak. Alternatif üreticiler arasında en çok merak edilen firmalardan olan OnePlus’ın CEO’su, SD845 işlemcili ilk cihazları OnePlus 6’nın Haziran ayında geleceğini doğruladı.

CES 2018 fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden ilginç ürünler gördüğümüz fuarda ne yapacağı en çok merak edilen firmalardan birisi de Çinli alternatif telefon üreticisi OnePlus oldu. Şirketin geçtiğimiz yıl yakaladığı satış grafiği, nerdeyse iPhone 7 çakması bir telefon üretilmiş olsa da çok başarılıydı. Fiziksel açıdan benzerlik, cihazın teknik kalitesini hiç etkilememişti.

Yılın en hızlı yüz tarama teknolojisine sahip cihaz OnePlus 5T, müşterilerini memnun etmeyi başardı. Haliyle gözler, bu yıl çıkartılması beklenen amiral gemilere döndü.

Geçtiğimiz günlerde, Qualcomm’un artık çoğu bilgisayardan güçlü olan mobil işlemcisi Snapdragon 845’in yer alacağı amiral gemisi cihazların bir listesi yayınlanmıştı. Bu listedeki bilgiler resmi kanallardan doğrulanmamış, ilgili firmalardan sızdırılmıştı. OnePlus’ın sonraki amiral gemisi OnePlus 6 da listedeydi ve çıkış tarihi olarak Haziran 2018 gösterilmişti.

Firmanın CEO’su Pete Lou, CES 2018 fuarında yaptığı bir röportajda söz konusu iki biligiyi de doğruladı. OnePlus 6, Snapdragon 845 ile birlikte Haziran ayında bizlerle olacak. Lou, işlemci konusunda başka bir seçeneklerinin bulunmadığını belirtirken, sıradaki cihazın adını kesin bir şekilde açıklamaktan çekindi. Her ne kadar OnePlus 6 olarak ansak da bir pazarlama hamlesiyle bu isim değişebilir.

Diğer taraftan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir üst sürüm cihaz çıkartma (6T gibi) alışkanlığına devam edip etmeyecekleri belli değil. CEO Lou, bu konuda pek net bilgiler sunmuyor. Ancak son iki yıldaki istikrar göz önüne alındığında, muhtemelen Aralık 2018’de bir 6T modeli görebiliriz.

Huawei’nin ABD pazarında, mobil operatörler tarafından ambargo yemesiyle boşluğu değerlendirmek isteyen OnePlus’ın, yeni pazarlama stratejilerine ihtiyacı var. Ülkemizde de görmek istediğimiz markalardan birisi olan OnePlus, muhtemel bir ABD başarısından elde edeceği kazançla dağıtım ağını küresel banda taşıyabilir.

Firmanın bir önceki amiral gemisi olan OnePlus 5 incelememizi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: