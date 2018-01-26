Kripto para ticaretinin kanayan yarası olan kesilen ücretler, kripto para ticareti yapanların başını ağrıyor. Hatta firmalar sırf bu kesintiler yüzünden alışveriş seçeneklerini iptal ediyorlar. Fakat Robinhood adındaki bu uygulama, sunduğu ücretsiz takas hizmetiyle gözleri dolduruyor.

Normal şartlarda kripto para birimleri haricinde, hisse senetlerini sıfır komisyonla alıp satmaya izin veren Robinhood isimli uygulama, aynı mantıkta yeni bir alana giriyor: Kripto paralar. Önümüzdeki ay itibariyle ABD’de başlayacak olan Bitcoin ve Ethereum işlemleri, uygulamanın kurucularına göre küresel çapta aktif edilecek. Ancak bunun için ülkelerden yeterli düzeyde talep gelmesi gerekiyor.

Kesinti olmadan ticaret yapmak çok değerli bir avantajdır. Çoğu takas usulü hisse senedi ticareti yapan platform %1.5 ila 4 arasında kesinti yapıyor, kripto para söz konusu olduğunda bu kesintiler daha da artıyor.

Robinhood’un kurucularından olan Vlad Tenev, platformdan kar sağlama amaçlarının bulunmadığını belirtiyor. Robinhood Cyrpto adındaki bu platformda, tıpkı diğer trade platformlarında olduğu gibi iniş ve çıkışların doğru tahmin edilmesi usulüne bağlı olarak yatırım yapılıyor.

Robinhood Cyrpto, hem hizmetlerini ABD dışına da sunmayı hem de zamanla çok daha fazla kripto para seçeneği sunmayı hedefliyor. Bu kripto paralar ise Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Dash, Stellar, Qtum, Bitcoin Gold, OmiseGo, NEO, Lisk ve Dogecoin olacak.

Kullanıcılarına 7 / 24 alım ve satım işlemleri yapmaya izin verecek Robinhood ülkemize gelir mi, bilinmez. Ancak kesintisiz ticaret imkanı vermesiyle, geldiği anda pek çok alternatifi yıpratacağı kesin.