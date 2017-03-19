Dünyaca ünlü firmaların gelecekte çıkarmayı düşündükleri 12 konsept arabayı sizler için derledik.

Geleceğin teknolojisinin nasıl olacağı her zaman merak edilen konulardan birisi olmuştur. Gelecekte uçan bitkiler, hem uçan hem de yüzen arabalar gibi birçok gelişme bekleniyor. Firmalar da bu gelişmeleri kullanıcılarına göstermek için konsept araçlarını tasarlıyorlar. Efsane araçlardan ilk defa gördüğümüz konseptlere kadar birçok arabayı sizlere tanıtacağız. Cenevre Otomobil Fuarı, bu araçların tasarımlarının ön plana çıktığı fuarlardan birisi. 2017 senesine girdiğimiz bu günlerde gelecekte olmasını beklediğimiz 12 konsept aracı sizlerle paylaşacağız.

1) Airbus

Airbus, son günlerde duyurulan ve temel olarak devasa bir drone düzeyinde çalışan uçan araba konsepti. 2 kişilik kapasitesi ile hem karada hem de havada gidebilen Airbus, geleceğin araçlarından birisi olacak gibi duruyor. Ayrıca tek şarj süresi ile 100 km gidebiliyor.

2) Volkswagen Sedric

Volkswagen'in yeni konsept aracı, sürücüye ihtiyaç duymadan kendi kendine gidebilen bir araç olarak dikkat çekiyor. Yapay zeka ile kontrol edilecek araç, kendisine park yeri bulabilecek. Hatta gerekirse çocukları okula götürüp getirebilecek. Gelecekte en çok tercih edilecek araçlardan birisi olarak gözüküyor.

3) Toyota i-TRIL

2 kişilik araç tercih edecek kişiler için güzel bir alternatif olacak Toyota i-TRIL, tek batarya ile 200 kilometre yapabilecek. Motorlardan büyük, arabalardan küçük ulaşımları tercih edenler için muhteşem bir alternatif olacak.

4) Fiat Chrysler

Araba, dış görünüş bakımından günümüz araçlarına benzese dahi, içeriden teknolojinin dibine vurmuş gözüküyor. Tek şarj ile 250 mil yol gidebilen bu araçta ayrıca hızlı şarj ile şarjın %50 kadarını 20 dakikada doldurabilme özelliği yer alıyor.

5) Oasis

Geleceğin araçları arasında garip sayılabilecek araçlardan birisi ile karşınızdayız. Oasis konsept aracının önü, tamamıyla bahçe olarak geliyor. Bu aracın da diğer araçlarda olduğu gibi otopilot özelliği bulunuyor.

6) Honda NeuV

Honda aslında bu araç hakkında pek bilgi vermedi, ancak yine de bilinen birkaç şey var. Öncelikle belirtmeliyim ki geleceğin araçları, iki kişinin düşünülmesiyle yapılmış araçlar olacak. Bunların dışında insanlar, yakın bir zamanda araba kullanmamaya başlayacaklar. NeuV da elektrikle çalışan ve kendi otopilotu olan bir araba olarak göze batıyor.

7) Volkswagen Hippie Mobile

Volkswagen'in klasikleşmiş mikrobüsleri gelecekte geri gelecek. Gelecekte özellikle aileler bu araçları tercih edebilirler. Genişliği ve rahatlığı sayesinde Volkswagen Hippie Mobile, yeni bir neslin aracı olabilir.

8) Toyota Yui

Göz kırpma gibi çok basit hareketlerle kontrol edebilmenizi sağlayacak yapay zeka ile dotanılmış araç, gelecekte tercih edilecek araçlardan birisi. Yui isimli yapay zeka sayesinde aracı kullanmanıza gerek kalmadan yolculuğun tadını çıkarabileceksiniz.

9) BMW Geleceğin Araçları konsepti

BMW'nin tanıttığı konsept araba, gelecekte araçların ev gibi bir yer olacağını bizlere gösteriyor. İnsanlar araba kullanmak zorunda kalmadıkça, seyahatleri sırasında yapacakları diğer işlerine odaklanabilecekler. Örneğin kitap okumak gibi aktiviteler için zaman kalabilecek.

10) Nissan VMotion

Günümüz araçları ile benzerlik gösteren bu konseptin son derece şık olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu aracın çıkmasına çok uzun bir zaman kaldığını da düşünmüyorum. VMotion, Nissan'ın 62 mph hızına kadar çıkabilen propilot sistemini kullanacak.

11) Citroen C-Aircross

Geleceği çok uzak olmayan araçlardan bir tanesi. Tasarım olarak ön plana çıkan araç, özellikle aileler tarafından tercih edilecektir.

12) Volkswagen Atlas

Toplamda 7 yolcuyu alabilen konsept araç, tasarımlar arasında en gerçekçi görünen araç olduğunu söyleyebilirim.