House Of Cards'in Yapımına 2018 Başlarında Devam Edilecek

Firmanın içerik yöneticisi Ted Sarantos, hakkında çıkan cinsel istismar iddialarından sonra ilişkisi kesilen Kevin Spacey'nin de yer aldığı House of Cards'ın altıncı ve son bölümünün yapımına 2018 yılı başlarından itibaren devam edileceğini açıkladı.

Popüler Netflix draması ‘House of Cards’ın yapımına gelecek yıl başlarında devam edilecek. Fakat bunu zor günler yaşayan Kevin Spacey olmadan yapacak. Bu haber bu sabah UBS’nin New York City’de düzenlediği ‘Global Media and Communications ‘ adlı konferansta sahneye çıkan, firmanın İçerik Yöneticisi Ted Sarandos tarafından da doğrulandı.

Bu sabah yapılan duyuru, gösterimin yapımının durdurulduğuna ve Spacey ile bağların koparıldığına dair haberlerden sonra geldi. Bildiğiniz gibi Spacey, cinsel istismar iddiaları zincirinin son halkası olan, tanınmış insanlardan biriydi. Toplamda sekiz bölüm olarak tasarlanan dizinin altıncı ve son bölümünde aktörün yerine Robin Wright başrolü oynayacak.

The Hollywood Reporter’a göre Sarandos takipçilere, programın altıncı bölümünün hikayenin bitişiyle noktalanacağı sözünü verdi ama, Frank Underwood olmadan hikayenin nasıl devam edeceği konusunda net bir açıklamada bulunmadı.

Star Trek’in oyuncusu Anthony Rapp’in Spacey’nin 14 yaşındaki bir oyuncuya askıntılık ettiğini ifşa etmesinden sonra Netflix’in en popüler programlarından birinin geleceği sorgulanmaya başlanmıştı. Spacey ise çok sarhoş iken yaptığı bu uygunsu davranıştan ötürü özür dilemişti.

O tarihten sonra Spacey’e suçlamada bulunanların sayısı bir düzineyi geçmişti ama, Rapp’in yakın bir zamanda Twitter’da da paylaştığı üzere, bu haberlerin hiç biri kızgın izleyicilerin sosyal medyada Spacey’nin gösterinin sonundaki tahmini rolünden dolayı ona fırça atmalarına engel olmadı.