Yıllardır kızarmış tavukları ile dünyanın dört bir yanındaki insanları doyurmakla uğraşan KFC, şimdi de insanların internet bağımlılıklarına çözüm buldu.

Bir fast food zincirinden en büyük beklentiniz nedir? Elbette ki lezzetli bir şeyler yiyebilmek. Peki ikinci büyük beklentiniz nedir? Mesela sizi internet bağımlılığından kurtarmak olabilir mi? Sonuçta bol yağlı yüksek kalorili bir şeyler yerken internet bağlantımız kopmuyorsa, yediğimiz etin lezzetini almamız mümkün değil.

Kötü esprileri bir kenara bırakıp gerçeğe dönecek olursak; dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan KFC nedenini kimsenin anlamadığı bir şekilde Internet Escape Pod (İnternetten Kaçış Kozası) adını verdiği ‘çadırımsı’ bir ürün tanıttı.

KFC’nin kurucusu olan tontiş yanaklı Albay Harland Sanders’ın bizi sarıp sarmaladığı ‘koza’, çelik ayaklar sayesinde ayakta duruyor ve paslanmaz çelik bir ağ ile bizi dış dünyadan koparıyor. Bu paslanmaz çelikler kozanın içine elektromanyetik dalgaların girmesine izin vermediği için içeride herhangi bir internet bağlantısı gerçekleştiremiyorsunuz.

Böyle bir ürün ile karşılaşınca akıllara tek bir soru geliyor; niye? Dünya üzerinde kaç kişi kızarmış tavuk yerken internetinin çekmemesi için 10 bin dolar ödemek ister? Bu kısmı söylememiştik değil mi? Birkaç bin TL verip aldığınız telefonlar ile internete bağlanmamak için yaklaşık 40 bin TL daha ödemeniz gerekiyor.

Eğer olur da sipariş verirseniz KFC’nin teslimat görevlileri ürününüzü güvenli bir şekilde getiriyorlar, kuruyorlar ve test ediyorlar. Test kısmı önemlidir, çünkü ürünü deneyen bazı kişiler kurulum ekibinin sinyali tamamen kesme garantisi vermediğini söyledi. Yani KFC diyor ki sen 10 bin doları bi' ver, koza çalışmazsa da modemi kapatırsın.