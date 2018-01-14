KFC Kanada'da Bitcoin Karşılığı Ürün Satacak

KFC, Kanada'ya özel, Bitcoin karşılığı satın alınabilen, özel kova menüsü "The Bitcoin Bucket" yani "Bitcoin Kovası"nı duyurdu.

KFC epeyce lezzetli kanatlarının yanında yeni teknolojilere de oldukça açık bir fast food zinciri. Kendisine VR oyunlar yaptırması olsun, kendi adına oyun üretmesi olsun, Çin'de yüz tanımayla ödeme sistemini denemesi olsun, hep ilginç teknolojileri pazarlama kampanyalarında ya da satış yöntemlerinde kullanıyorlar. Bu anlamda her zaman cesur adımlar atmış şirket bekleneni yaptı ve Bitcoin karşılığı Kanada'ya özel bir menü satmaya başladı.

20 Kanada Doları'na eşdeğer Bitcoin değeriyle satılacak ürünün ismi ise beklediğiniz gibi "The Bitcoin Bucket" yani "Bitcoin Kovası". Ancak sadece Kanada'ya özel satılacak olan ürün, şimdilik dünyanın başka bir yerinde satılmayacak. KFC'nin "Bitcoin'in iniş çıkışına rağmen, Albay'ın Orijinal Tarifi her zamanki gibi güzel" sloganıyla sattığı kova menü 10 Tenders, Kafes Patates Kızartma, bir orta boy yan ürün ve Gravy sostan oluşuyor.

Sürekli değişen Bitcoin fiyatlarına ve normal bir kova menü satışı için epeyce uzun sürebilecek transfer sürelerine ilişkin ne yapacakları şimdilik bilinmez. Ancak KFC'nin yine yüzü teknolojiye dönük ve cesur bir hamle yaptığı kesin. Bu arada konuyla ilgili daha çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? KasapDöner'in ülkemizde bir süredir uyguladığı bu sistem, KFC gibi büyük restoran zincirlerine de yayılırsa, sizce tutar mı?