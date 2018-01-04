ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yine Twitter’dan Kuzey Kore’ye ‘salladığı’ tweet’lerden bir tanesi çok konuşuldu. Fakat KFC’nin attığı tweet, bu sefer Trump’ınkinden çok daha fazla dikkat çekti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimi artık Afrika’daki kabileler bile biliyorlar. Bu gerilimi internete de layıkıyla taşıyan ABD Başkanı Trump, Twitter’dan ‘düşmanı’ olan Kuzey Kore’ye bol bol tehditler savuruyor -aslında bu tehditlerin karşılıklı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor-. Onlardan bir tanesi, geçtiğimiz günlerde Trump’ın Twitter’dan Kuzey Kore’nin liderini hedef alarak ‘benim nükleer silahımın düğmesi, seninkinden büyük’ mesajını göndermesiydi.

Son bir yıldır yalnızca sözde kalan, şimdilik fiili ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadığımız bu atışmalar sosyal medyaya da fazlasıyla malzeme çıkarıyorlar. Kentucky Fried Chicken (KFC), Trump’ın bu mesajını müthiş bir mizahla rakibi McDonald’s’a ithafen şu şekilde revize etti:

"McDonald’s lideri Ronald, masasında hamburger olduğunu söyledi. O koca ayakkabılı ve kırmızı burunlu rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de masamda bir hamburger var ama benimkinin paketi onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim hamburgerimin özel sosu var." Paylaşım, ‘nükleer düğme’ hashtag’iyle son buluyor.

KFC’nin bu mizah dolu paylaşımı şu an 130 binden fazla retweet, 345 binden fazla da beğeni (favori) almış durumda. Bu arada McDonald’s’tan KFC’ye henüz bir cevap gelmiş değil, sanırım şu an KFC kadar ses getirecek bir mesaj üzerinde kafa yormakla meşguller. :)