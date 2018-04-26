KFC'nin 'Bakması Bedava' sloganı ile yayınladığı yeni reklam afişleri sosyal medyada; özellikle Twitter'da büyük tepki topladı.

Reklam kampanyaları marka itibarı ve müşteri potansiyelini arttırma açısından oldukça önemli ancak kimi zaman tam tersi yönde de etki edebiliyor. KFC, düşüncesizce hazırlanmış başarısız bir reklam kampanyası yüzünden sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Reklam sloganı ise eleştirilerin ne kadar haklı olduğunun kanıtı.

'Bakması Bedava' sloganı ile sunulan reklam afişi, bir kullanıcının dikkat çekmesi üzerine Twitter'da gündem oldu. Düşüncesizce hatta arsızca bir cümle ile reklam yapıp müşteri çekebileceğini düşünen KFC, yapılan eleştirilerden sonra bir açıklama yapacak mı merak konusu ancak henüz bu konuda bir ses çıkmış değil. Peki bu iki kelime neden bu kadar eleştirildi?

Tüketim kültürü ve sürekli olarak 'tüketin' üzerine kurulmuş reklamlar bize zaten aslında ihtiyacımız olmasa da her şeyi yememizi, içmemizi, satın almamızı aşılayıp duruyor ve ne yazık ki bu konuda bilinçlenip eleştirel bir gözle bakmak çoğumuzun işine gelmiyor. Ancak 'tüketici olma potansiyelinin altında kalan kitle'yi hor gören ve aşağılayan bu tavrın karşısında susmak da pek mümkün değil.

Sosyal medyada sürekli artan tepkiler ise aslında aynı şeyi söylüyor. Yani almaya gücümüz yetmiyorsa, öylece bakıp iç mi çekmeliyiz? Bu olumlanacak ya da üzerinden reklam yapılacak bir durum mu? Tabii ki 'duyar kasmayın' tadında da birçok yorum var ancak aslında yapılması gereken tam olarak 'duyar kasmak' ve toplumun ve onu oluşturan insanların sözde 'eksikliklerinin' bu şekilde kullanımasını engellemek.