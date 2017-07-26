KFC'nin Tavuk Kutusu Bluetooth Oyun Kumandasına Dönüştü!

KFC, tavuk kutularını oyun kumandasına dönüştürdü. Bu sayede hem gözleri üzerine çekebilecek hem de müşterilerinin eğlenmesine yardım olacak.

KFC'nin son zamanlarda ürettiği veya üreteceği garip cihazlarla şaşkına dönmeye başlamışken bir de tavuk kutusunun Bluetooth oyun kumandasına döndüğünü görüyoruz. Daha önceki garip cihazı ise Huawei ortaklığı ile çıkarılmakta olan akıllı telefondu.

Şirket bugün, Bluetooth oyun kumandası işlevine sahip olan tavuk kutusunu çıkardı. KFC, bu cihaza Gamer's Box 2.0 adını vermiş fakat daha öncesinde herhangi bir Gamer's Box 1.0'ı göremedik. Bu, fikir aşamasında kalmış olup, sonrasında hayata geçirilmiş bir eylem olabilir.

KFC, bu cihazı çıkarmak için Mountain Dew ile bir anlaşma kurdu. Bu sayede de müşteriler bir sipariş verdikten sonra, satın alımlarıyla beraber bir gazoz (veya herhangi bir gazlı içecek) alacaklar. Gazozlar ise kutunun üst kısmına monte edilmiş olmaktan ziyade, daha çok sıkıştırılmış olarak duracak.

Daha sonra gazoz tutacağı, ayarlanabilir bir telefon tutacağı haline geliyor. Akıllı telefonunuzu oraya yerleştirdikten sonra Bluetooth yardımıyla akıllı telefonunuzu oyun kumandasına bağlıyorsunuz. Gamer's Box, birçok oyunu desteklediği için Asphalt gibi popüler oyunları oynamakta zorluk çekmeyeceksiniz.

Cihazlar şu anda sadece Hindistan'da bulunuyor ancak KFC'nin ve Mountain Dew'in sosyal medya hesapları, ücretsiz bir şekilde bu kutulardan 10 tanesini dağıtacak. Cihazın nasıl çalıştığını ise aşağıdaki videodan görebilirsiniz.