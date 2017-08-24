KFC, VR Eğitim Oyunuyla Kızarmış Tavuk Pişirmeyi Öğretiyor!

KFC, çalışanlarına eğitim vermek için çok garip bir yola başvuruyor. Bundan sonra çalışanlar VR oyunu oynayarak eğitim alacak.

Dünyanın en gizli tarifleri arasında kendisine yer bulan KFC, çalışan eğitim programını Oculus Rift üzerinden VR oyun oynatarak sağlayacağını açıkladı. 20.000’den fazla şubesi ile çok büyük bir alana hizmet eden KFC, çalışanlarını eğitmek için özel bir VR oyununun geliştirildiğini belirten bir rapor yayınladı. Eater tarafından yayınlanan raporun biraz absürt olmasından dolayı inanmak güç olabiliyor, ancak PC Gamer’ın da bir araştırma yapması ve onay alması üzerine olaydan emin olabildik.

Şu anda çalışanlara gösterilmeyen KFC eğitim oyununda, “Chicken Mastery” sertifikasını almak için KFC mutfaklarından birisinde eğitim görüyorsunuz. Çok adımlı çalışan oyunda, tavukları doğru şekilde kızartacak ve yemeye hazır hale getireceğiz.

Aslında bakıldığında viral pazarlama kampanyası gibi gözüken bu olay, yukarıdaki videoda da göreceğiniz gibi pek eğitim sunabilecekmiş gibi gözükmüyor. Oyunda, tavuğunuzu pişirecek ve en sonunda kapıya gömülü olarak duran Albay Sanders’a tattıracaksınız. Albay tavuğunuzu beğenirse kapı açılacak ve dışarı çıkacaksınız.