KGI Analisti Gelecek Yılki iPhone Modellerini Değerlendirdi

Ming-Chi Kuo'ya göre yeni modellerde veri iletimi kalitesini arttırmak için paslanmaz çelik kasada iyileştirmeler sağlanırken, Face ID özelliği de artık iPhone'lar için standart güvenlik sistemi olacak.

iPhone X henüz oldukça yeni ama yine de Apple’ın gelecek yıl çıkacak model ya da modellerinden ne bekleyebileceğimize dair birkaç söylenti daha şimdiden gezinmeye başladı piyasada. Daha çok tedarikçi odaklı yatırım raporu hazırlayan KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın bir değil, iki OLED ekranlı, paslanmaz çelik kasalı iPhone çıkaracağı öngörüsünde bulunuyor. Yeni rapor aynı zamanda Apple’ın veri aktarım kalitesini arttırmak için paslanmaz çelik metal çerçevede iyileştirmeye gideceğini de belirtiyor.

KGI, iPhone X’un kasasını çeviren paslanmaz çelik bant için dört parça kullanıldığını, fakat yeni modellerde daha fazla kullanılabileceğini söylüyor. Eğer bu olursa, tahminen görsel tasarımda da değişiklik gerçekleşecektir. Veri iletiminde artıştan kastın ne olduğu ile ilgili net bir bilgi yok. Özel anlamda teknik donanımda bir geliştirme mi bahsolunan şey, yoksa sadece genel maksatlı orta seviyede geliştirmeler mi, bilinmiyor.

Apple’ın mevcut öncü iPhone serisinde tek OLED seçeneği bulunan üç model mevcut. 4.7 inç iPhone 8 ve 5.5 inç iPhone 8 Plus LCD ekranlı, 5.8 inç iPhone X ise OLED ekrana sahip. KGI’nin raporunda geçen ikinci model, yeni iPhone X’un daha buyuk bir ‘Plus’ versiyonu olabilir.

KGI aynı zamanda özellik geliştirmelerine yönelik de tahminlerde bulunuyor fakat gelecek yılki iPhone’larda arka yüzde yer alacak TrueDepth Camera ihtimalinden bahsedilmiyor. TrueDepth Camera, Face ID ile yüz tanıma özelliğiyle birlikte Animoji gibi yüz takibi özelliklerini mümkün kılıyor.

Bununla birlikte KGI, Apple’ın gelecek yılki iPhone’larda Touch ID’yi kaldırıp yerine Face ID özelliğini istihdam edeceğini, iPhone 8 ve 8 Plus’ın ise biyometrik güvenlik için parmak izi tanıma sistemini kullanmaya devam edeceğini belirtiyor. Face ID özelliğinin gelecek yıl çıkacak olan yeni iPad Pro’lara da gelmesi bekleniyor.