Apple, 2018'de Düşük Fiyatlı iPhone X Modeli Çıkaracak

KGI analistinin açıklamalarına göre Apple, 2018 yılında 5.8 inçlik modele ek olarak iki yeni iPhone X modeli sunacak. Bu modellerden birisi bütçe dostu olacak.

Apple hayranları, bu ayın başlarında uzun süreden beri özlemle beklenen telefon iPhone X’a nihayet kavuştular. 5.8 inçlik OLED bir ekranla gelen iPhone X, fiyatının bu denli yüksek olmasını da bu ekrana borçlu. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun yaptığı açıklamalara göre ise, 2018’de daha büyük ve daha uygun fiyatlı bir telefon bizleri bekliyor.

Kuo, 5.8 inçlik OLED ekranın yanına 6.5 inçlik bir OLED ekranlı iPhone X modeli geleceğini açıklarken, bu iki modele ek olarak 6.1 inçlik LCD ekrana sahip bir telefonun ekleneceğini söyledi.

Üç telefonun da tasarım açısından bir farklılıkları olmayacağını, TrueDepth kamerası gibi özellikleri barındıracağını söyleyen analist, 6.1 inç LCD ekranlı telefonun biraz daha bütçe dostu olarak satışa sunulacağını açıkladı.

Boyut ve ekran dışında diğer tüm özellikleri ile aynı olacak 6.1 inç iPhone X, ABD pazarına 649 dolar ila 749 dolar arasında girecek. Diğer modellere göre daha düşük PPI performansı sunması beklenen telefonun, 2018 yılında herhangi bir gecikme yaşamadan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone X’un artık fiyatının kaç bin dolarlar olacağını bilmediğim 6.5 inç OLED ekranlı iPhone X Plus modeli hakkında net bir bilgi yok.

Peki, sizce LCD ekrana sahip 6.1 inç ekranlı bir iPhone X nasıl olurdu? 650 dolar, yeterince uygun bir fiyat mı? Yorumlarınızı bekliyorum.