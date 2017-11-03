KGI: 2018 Model iPhone'larda da iPhone X Kamerası Bulunacak!

KGI Securities'in Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2018 yılında tanıtacağı iPhone modellerinde de iPhone X kamera lensi kullanacağını iddia etti.

Dünyanın en iyi Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kuo, piyasa spekülasyonlarının aksine Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone’larda tıpkı iPhone X’da olduğu gibi 6P lens tasarımı kullanacağını söyledi. Yatırımcılarına gönderdiği notta Kuo, Apple'ın 2018 model iPhone modellerinde 7P veya 2G3P hibrit lens tasarımı kullanacağı yönündeki söylentilere katılmadığını belirtti.

Kuo, paylaştığı notta Apple’ın şu anda 6P lens kullandığını, 7P lense geçmesi halinde bu yıl yaşanan mevcut tedarik sorunlarının gelecek yıl da yaşanabileceğini ve Apple’ın herhangi bir arz sorunu yaratacak riski almayacağını belirtti.

iPhone X, 12MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığı bulunan bir geniş açı ve yine 12MP çözünürlüğe sahip f/2.4 diyafram açıklığında bir telefoto olmak üzere çift arka kameraya sahip. Üstelik her iki kamerada da optik görüntü sabitleyici bulunuyor. Şu ana kadarki en iyi akıllı telefon kameralarından birine sahip olan iPhone X, neredeyse yarı profesyonel bir fotoğraf makinesi kalitesinde görüntüler elde edebiliyor.

Kuo’ya göre Apple’ın 6P lensten 7P lens veya 2G3P hibrid lense geçişi yalnızca bir işgüzarlık olacak. Zira yeni lenslerin de kamera modülünün tasarımı büyük ölçüde iPhone X kamerasına benzeyecek ve bu nedenle sadece diyafram performansında bir miktar iyileştirme gerçekleşmiş olacak.