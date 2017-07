Game of Thrones'un gözbebeği Khaleesi'nin kolyesi, Türk bir tasarımcı tarafından tasarlandı.

Game of Thrones'un bizlere sunduğu her şeyle eşsiz bir dizi olduğunu biliyoruz. Her detayında apayrı anlamlar yatıyor. Göz alıcı kıyafetler, müthiş grafikler, dahiyane bir senarya, anlatmaya yetmeyecek derece iyi oyunculuklar...

Dizinin sahip olduğu eşsiz özellikleri saysak, ne zaman bitirebiliriz bilmiyoruz. Özellikle giysileri ve aksesuarlarıyla, zamanının benzersiz güzelliğini gözler önüne sunuyor. Ayrıca belirtmeliyiz ki dizinin aksesuarları, dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgi içerisinde takip ediliyor. Fiyatları pahalı fakat satışlarının çokluğu, kopya tasarımlara meydan okuyor.

Khaleesi'nin boynundaki ejderha kolyesinin tasarımı ise bir Türk tasarımcıya ait. Game of Thrones'ta aksesurı bulunan Türk tasarımcımız: Yunus Ascott.

Yunus Ascott'un annesi Türk, babası ise İngiliz. Yunus, çocukluğu boyunca Türkiye'ye sıkça gelmiş ve burada gördüğü şeyler, ilerleyen zamanlarda yapacağı tasarımlara katkı sağlamış. Sonrasında ise Yunus, kendi dökümhanesinde çalışırken Eliza Higginbottom ile tanışmış. Eliza, Yunus'un tasarımların oldukça etkilenmiş ve sonrasında ikili, birlikte çalışmaya başlamış. Ardından Yunus & Eliza adında kendi markalarını yaratmışlar.

Yaptıkları tasarımlar sayesinde ilerleyen zamanlarda da yolları Game of Thrones ile kesişiyor.

Yunus ve Eliza, 2010'da Elle ve British Council tarafından yetenek ödülünü, 2011'de ise Londra Mücevher Haftası'nda yılın tasarımcısı ödülünü kazanarak İngiltere'nin En İyi 100 Profesyonel Mücevhercisi 2011 listesinde yer alıyorlar.

Şu anda dizinin kostüm tasarımcısı ile işbirliği halinde çalışıyorlar ve bir Game of Thrones serisi hazırlıyorlar. Bu ürünler elbette oldukça pahalı ancak göz atmak isteyenler, ürünlere buradan ulaşabilirler.

Ayrıca ikilinin Instagram hesabına da buradan ulaşabilir ve tasarımları inceleyebilirsiniz.