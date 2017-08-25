Kia'dan Muhteşem Bir Sport Sedan Geliyor: Stinger GT!

YouTube kanalı TheStraightPipes, Kia'nın üretim öncesi araçların bulunduğu garajını ziyaret etti ve yeni canavarı Stinger GT'yi görüntüledi.

TheStraightPipes, YouTube kanalı için Kia Kanada Başkan Yardımcısı Ted Lancaster ile röportaj yaparken şirketin Kuzey Amerika’daki üretim öncesi araçlarının bulunduğu depoyu ziyaret edip edemeyeceklerini sordu. Lancaster’dan onay alan TheStraightPipes, Kia’nın yeni harikası 2018 model Kia Stinger GT’yi görüntüledi.

Tasarımıyla kendine hayran bırakan sport sedan Stinger GT, Lancaster’ın söylediğine göre 100km/h hıza 5 saniyeden daha kısa bir sürede çıkabiliyor. 365 beygirlik motoru bulunan bu canavar, arkadan çekişli olacak. Ne kadar güzel olursa olsun sonuçta bir Kia olan Stinger GT, muhtemelen bir BMW M3’e göre çok daha uygun fiyatlı olacaktır.

TheStraightPipes’ın Kia Stinger GT videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.