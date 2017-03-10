KickassTorrents'in sahibi milyonlarca yılla yargılanmak için Amerika mahkemelerine gidiyor. Amerika'ya gitmemek için son umut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacak.

Torrent sahiplerinin birer birer yakalandığından bahsetmiştik. Torrent sitelerinin en ünlüleri arasında yer alan KickassTorrents’ın sahibi olduğu iddia edilen Artem Vaulin’in hukuk ekibi, geçtiğimiz hafta Polonya’daki mahkeme tarafından verilen iade kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Bir diğer Torrent sitesi TorrentFreak’in yaptığı açıklamaya göre Vaulin’in baş danışmanı Ira Rothken, Polonya mahkemesinin kefalet vermeyi reddettiğini ve daha önce görülmemiş iddiaların insan haklarını ihlal ettiğini belirtiyor.

Polonya mahkemesi, KickassTorrent’in sahibi olduğu iddia edilen Artem Vaulin’in ABD’ye iade edilmesine karar verdi. Bu durum, büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.

Başkanlık Hukuk Müşaviri Rothken, “Artem masum kabul ediliyor ve kefalete izin verilmemesi saçma. Şiddet içermeyen bir suç olan yalnızca torrent dosyalarında telif hakkı davası nedeniyle insan hakları ihlal ediliyor.” dedi.

ABD eğlence endüstrisine bir milyar dolardan fazla zarar verdiği iddia edilen KickassTorrents kullanıcısının da bu ceza ihlalinden sorumlu olduğu ortaya konuyor. Milyonlarca insanın yerine yargılanan Artem Vaulin, her suç için bir yıl ceza alsa bile milyonlarca yıl hapis cezası alabilir.

Artem Vaulin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderek davayı düşürmeye çalışacak.