KickassTorrents, Orjinal Sitesi ile Sonunda Geri Döndü!

Torrent'lerin babası olarak anılan web sitesi KickassTorrent, tekrar kullanıma açıldı.

Çok uğraştılar, bir süre başarılı oldular, ama yine yıkamadılar. Bir açılıp bir kapanan, kurucusu Artem Vaulin'in ise tutuklu olduğu KickassTorrents, bir kez daha açılmış durumda. Üstelik bu kez kolay kolay da kapanacağa benzemiyor.

Bunun sebebi ise yeni web sitesinin arkasında asıl Kickasstorrents ekibinin, yani orjinal ekibin bulunuyor olması. Orjinal KickassTorrents kapandıktan sonra yerine pek çok ''çakması'' açılmıştı. Fakat bu sitelerin hemen hemen hepsi zararlı yazılımlar barındırmaktaydı.

Şimdi ise Katctr.co (KATcr) adresiyle bir kez daha hizmete açılan sitesinin hem arkasındaki ekip sağlam, hem de sıfırdan, temiz bir kullancı veri merkezi oluşturulmuş durumda. Sitenin arkasındaki ekibin yaptığı açıklamaya göre orjinal KAT adminleri ve diğer işlerle görevli ekip, yeniden bir araya gelmiş durumda. Bu da çalışanların KAT'a ne denli sadık olduklarının ve işleri ne derece sevdiklerinin göstergesiymiş.

Ekibin yanı sıra eski zamanların KickassTorrents'de upload yapan pek çok güvenilir isim de siteye dönmüş durumda ve kısa süre içinde KAT'ın yepyeni içerikler ile dolması bekleniyor.

Bakalım KickassTorrents bu kez başarılı olabilecek mi? Bu arada sitenin şu an için zor açıldığını da belirtelim (sebebini bilemiyoruz).

