Kickstarter'da Müthiş İlgi Gören Akıllı Yoğurt Makinesi

Bir milli yiyeceğimizi daha farklı kültürlere kaptırışımızın en “akıllı” hikayesi: Yoğurt mayasının bulunduğu el değmemiş kapsüller, akıllı telefonla kontrol edilen minik bir kuluçka makinesi ve 6 saatte taptaze ev yoğurdu.

Kickstarter projeleri insana ilham verirler ve her girdiğinizde “Bunu ben de düşünmüştüm” deyip Deli Emin’e bağlamanızı sağlarlar. Yomee isimli firma ise, bir zamanlar Yunanistan ile politik krize bile sebep olan milli yiyeceğimiz yoğurdu sahiplenen muhteşem bir projeye imza attı.

Kendi yoğurt mayalarının bulunduğu kapsülleriyle, ev ortamında kolayca ve ağzınızın tadına göre yoğurt yapmanızı sağlayan cihaz yok satıyor. Bildiğiniz gibi yoğurt yapımı sütün ısınması ve soğumasına dayalı olan bir dizi kimyasal fermantasyonla mümkün oluyor. Bu nedenle kısa sürede yoğurt yapmak neredeyse imkansız. Ancak Yomee’nin cihazı, size 6 saat içinde ufak bir kapsülden gayet sağlıklı yoğurt hazırlamayı garanti ediyor.

Bu fikir, süreklilik kazanan bir iş modeli için de çok ideal. Bu makinenin müşterileri, yoğurt yapmak için dışarıda hazırlanmış mayaları kullanamıyorlar. Cihaz sadece Yomee’nin hazırlayıp sattığı ve yoğurt mayasının kültür tozunun bulunduğu kapsüllerle çalışabiliyor.

Bir Android ve iOS uygulamasıyla tüm süreci takip edebiliyor ya da yiyeceğiniz yoğurdu ağız tadınıza göre seçebiliyorsunuz. Gıda kontrolünü elinde tutan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor ve özellikle hayvansal besinlerden fermantasyon yoluyla üretilen yiyeceklerin sağlık açısından büyük önemi var. Tüketiciler böyle bir fikre nasıl yaklaşırlar bilinmez ama bizim kültürümüz de bu ürüne oldukça yatkın. Sadece günümüzün annelerinin ve ananelerinin alışması gerekecektir.

Cihazın fiyatı 100 dolar olarak belirlenmiş ve her bir maya kapsülünün fiyatı 1 dolar. Firmanın Kickstarter hedefi ise 28.000 dolar ve bu hedefe de çoktan ulaştılar. Evet, Türk Lirası cinsinden bir kase yoğurt için 3.5 TL fazla, ancak bu ve bunun gibi projeler bizden çıksa sattığımız her kapsül başına 3.5 TL kazanan bizler olurduk.