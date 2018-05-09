Geçtiğimiz haftadan beri beklenmedik bir şekilde aktif bir hale gelen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın önüne nasıl geçileceği uzmanlar tarafından bilinmiyor.

Bilim insanları, Hawaii'deki devasa Kilauea volkanik patlamasının ne zaman biteceğini bilmiyor. Dehşet saçan yanardağdan gelen lav, şimdiden 35 yapıyı yok etti ve 1700'den fazla insanın evinden olmasına sebep oldu.

Araştırmacılar, olayı geçen haftadan beri takip ediyor. Ancak yıkıcı lav püskürmesi bir türlü durmak bilmiyor.

NOAA'daki bir volkanbilimci olan Bill Chadwick, açılamalarında olayın tüm detaylarıyla incelenmesi gerektiğini söyledi. Patlama, günler, haftalar hatta yıllar sürebilir. Tüm bunlar mümkün, ancak ne yazık ki bunun ne zaman son bulacağını bilinmiyor.

Hawaii'nin Büyük Ada'sındaki Kilauea volkanı 30 yıl sonra ilk kez patladı. Ayrıca patlamanın en kötü dönemi bu hafta gerçekleşiyor. Denison Üniversitesi'nde volkanbilimci olan Erik Klemetti: “Bugün herhangi bir ev, tamamen güvenli gibi görünse de püskürme devam ederse lav akışı tarafından alıp götürülebilir.” dedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları'nda bir volkanbilimci olan Wendy Stovall da şunları ekledi: "Magma akışı devam ettiği sürece, şu anda gerçekleşenlerden daha fazlasını bekliyoruz." Yetkililer, birçok insanın tehlikeli volkanik gazlar nedeniyle geri dönmelerini yasaklayan uyarıları göz ardı ettiğini söylüyor. Geçtiğimiz hafta patlamalar başladığından beri 17 yeni püskürme yeri olduğunu gözlemledi.