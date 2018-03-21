Çiftlik Bank, arkasında yaklaşık 80 bin vatandaşımızı bırakarak milyonlarca liralık dolandırıcılık vakasına imza attı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinde düzenlenen grup toplantısında mağdur vatandaşlara, paralarını geri alabilmeleri için hukuki bir yöntem ve adres gösterdi.

Türk internet tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birisini gerçekleştiren Çiftlik Bank, yatırım yapan 80 bin vatandaşın birçoğunun yatırımına el koydu. Evini arabasını satıp daha iki ay öncesinde bu işe girmiş binlerce insan var. Çekilen binlerce TL’lik banka kredisi ve yaşanan ekonomik durumlar vatandaşların çok daha öfkeli olmasına neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdurların gözünden olaya akarak onlara hukuki adresler gösteren bir açıklamada bulundu. Paralarını geri almak isteyen Çiftlik Bank mağdurları, bu yöntemle resmi bir yola başvurarak dava açabilirler.

Kemal Kılıçdaroğlu süreci şöyle anlattı:

“Çiftlik Bank kuruldu. Adam kalkıyor, hepsinin önünde, Bakan, Başbakan önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK seyrediyor, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi. İslami holdingler gibi. Kuruyor Çiftlik Bank'ı, biraz dua, millet parayı verebiliriz diyor.”

“Bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. BDDK kanununun 150. maddesi var. Bu kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın, her türlü belge veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi katılım fonu topladıkları izlenim uyandıran kişiler cezalandırılır.”

“Görev BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Davayı açarsın bu kanunun gerekçe gösterirsin, şikayet edecek olan BDDK olur. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın.”

“Adalet Bakanı onu Uruguay'dan isteyeceğiz diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, Uruguay ile suçluların iadesine ilişkin sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et getirebilirsin, inek, tosun getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin.”

Çiftlik Bank’ın 11 farklı versiyonu ve temel anlamda ponzi sistemine dayanan çeşitli klonları mevcut. Vatandaşları, paralarını bir hırsla kurtarmak için tekrar böyle sistemlere girmek yerine hukuki yollara davet ediyoruz.