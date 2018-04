Kilit Ekranı Notları iPhone'da Nasıl Kullanılır?

Kilit Ekranı Notları iPad'in en iyi özelliklerinden birisi olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde Apple Pencil'ınızı kilidi açılmış iPad'e dokundurup hemen bir not yazmaya veya çizmeye başlayabiliyorsunuz. Peki bu özelliği iPhone'unuzla da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Teknoloji geliştikçe insanların ihtiyaç duyduğu materyal sayısında da büyük bir azalma başladı. Elbette ihtiyaçlar değişmedi ancak hepsi tek bir cihazda toplandı. Örneğin, fotoğraf çekmek isteyen birisinin, daha önce yanına bir kamera alması gerekiyordu. Bunun yanı sıra ses kaydından video çekimine kadar aklımıza gelen gelmeyen birçok özellik her gün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonumuzun içerisine sığmış durumda bulunuyor.

Kalem ve kağıt, her ne kadar yüz yıllardır kullanılsa da bugün dahi oldukça ihtiyaç duyulan nesneler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Elbette mobil cihazlarımızda not alma işlemlerini yapmak için onlarca uygulama bulunuyor. Ancak kalem tutmanın verdiği hissin yerini ne tutabilir ki? Birçok akıllı telefon üreticisi bu hissiyatı biraz olsun karşılamak için kendi entegre kalemlerini geliştirdiler. iPhone'larda bu kalemler olmasa da iPad'lerde bulunuyor ve işlevselliğiyle göz dolduruyor. Şimdi bu özelliğin iPhone'larda nasıl aktif edilebileceğini size anlatmaya çalışacağım:

Bunu yapmak için bir Apple Pencil'a ihtiyacınız olmadığını 3D dokunuşla gerçekleştirebileceğinizi önceden belirtmekte fayda var.

IPhone'un kilit ekranından yeni bir not oluşturmak için, parmağınızı kranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırın, ardından küçük 'Not' simgesine dokunun. Bu size tıpkı iPad'de olduğu gibi yeni bir not veya daha önce düzenlenmiş bir not açacaktır. Bu kilit ekranı notundaki pratiğinizi iPad'de yaptığınız gibi özelleştirebilirsiniz. Elbette bir iki saniye gecikmeyle.

3D Touch Kilit Ekranı Notları

3D touch özelliğini ekleyen bir iPhone'unuz varsa, aynı kilit ekranı not ikonu gibi birkaç ekstra fonksiyona sahip olabilirsiniz. Simgeye sert bir şekilde bastığınızda aşağıdaki gibi bir panel açılır.

iPhone'da Kilit Ekranı Notları Nasıl Açılır?

iPad'dekiyle aynı şekilde, Ayarlar > Notlar > Kilit Ekranı Notları yönergesini takip ediyoruz. Burada iki seçenek çıkıyor; biri isminden kendini tanımlayacağı üzere 'Kapat' seçeneğidir. Diğeri ise, Her Zaman Yeni Not Oluştur ya da Son Notu Düzenlemeye Devam Et seçenekleridir. Bu seçenekte zamanlama da yapabilirsiniz. Başka bir şekilde ve daha açık olarak ifade edecek olursak, bir notun ne kadar süreyle kilit ekranından ulaşılabileceğini belirleyebilirsiniz.

Bunun haricinde iPhone'da iki ayar daha bulunuyor. Bunlardan biri Ayarlar > Denetim Merkezi > Denetimleri Özelleştir yönergesini izleyerek Notlar kısmının rengini yeşil yapmak gerekiyor.

Ardından, kilit ekranında Denetim Merkezini etkileştirmek gerekiyor. Muhtemelen bunu zaten biliyorsunuzdur, ancak bilmeyenler için Ayarlar > ID ve Parola'ya dokunmak gerekiyor. İstendiğinde parolanızı girin ve Kilitliyken Erişime İzin Ver başlıklı kısma ilerleyin. Ardından, Denetim Merkezini geçiş anahtarıyla etkinleştirin.