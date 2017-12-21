Firmanın yeni araçlarının son kontrollerinin yetkisiz kişiler tarafından yapıldığının ortaya çıkmasından sonra yapılan araştırmalar, kilometre okuyucularında da oynama yapılmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

Halen yürütülen bir soruşturma nedeniyle sorunlar yaşayan Japonya Subaru Corp (7270. T),son kontrollerde aynı zamanda kilometre sayaçlarında da oynama yapılıp yapılmadığının araştırmasını yaptıklarına dair bir açıklama yapınca, hisse senetleri %8 oranında düşüş yaşadı.

Yakıt verimliliğini gösteren kilometre okuyucuları güvenlik gereksinimlerinin altına düşmüyor normalde ama, son aylarda yaşanan ikinci olası bir istismar belirteci, sadece Subaru’yu değil, son zamanlarda bir dizi skandalla sarsılan Japon otomobil sanayini de olumsuz etkileyecek potansiyele sahip.

Daha geçen yıl Mitsubishi Motors Corp (7211.T) mini araçlarında yakıt ekonomisi değerini olduğundan fazla gösterdiğini itiraf ettikten sonraki üç gün içerisinde yaklaşık %40 oranında (3.2 milyar dolar) değer kaybına uğramıştı.

Subaru Çarşamba günü yaptığı açıklamada, herhangi bir oynama işleminin firmanın kurumsal kilometre okuyucularını etkileyip etkilemediğini, ihraç edilen modeller arasında bu tip bir değişime maruz kalanlar olup olmadığını tespit etmek için kontroller yaptıklarını duyurmuştu.

Subaru adına açıklama yapan Miyuki Yasuda “Şu an itibariyle herhangi bir veri üzerinde oynama yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa nasıl yapıldığını ve hangi modellerin bu oynamadan etkilendiğini araştırıyoruz” demişti.

Kilometre okuyucularına dair araştırma, Subaru’nun yeni araçlarının son kontrollerinin uzun süredir yetkisiz çalışanlar tarafından yapıldığını açıklamasından sonra geliyor. Firma bu hafta yaptığı açıklamayla, kontrol işlemlerinin düzeltileceği sözünü vermişti fakat, kilometre okuyucuları ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Subaru kilometre okuyucuları ile ilgili durumun, firma dışından eksperlerin yaptıkları kontroller sonrasında ortaya çıktığını söyledi.