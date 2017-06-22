Ukrayna'da eski bir nükleer savaş üssü, Amerika'ya kadar giden menzilli füzeler fırlatabilen bir odaya sahip.

Drew Scanlon isimli YouTuber, askerlerin savaş sırasında kullanabileceği yaşam alanlarını ve nükleer füze patlatma alanını içeren bir yeri ziyaret etti. Cloth Map isimli YouTube kanalında seyahat videolarının bir parçası olarak gidilen nükleer savaş üssü, Ukrayna’da bulunuyor ve şu anda bu mekan devre dışı bırakılmış durumda. Videoda yer alan bir düğme, mekanın zamanında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Nükleer bombayı fırlatmak için özel tutulan bir düğme, aradan geçen onlarca yıl sonra bile korku salmaya devam ediyor.

Turist rehberi Dymtro’nun eşliğinde gezilen bu alan, günümüzde çeşitli silahların sergilendiği bir müze olmuş. Soğuk savaş döneminde Amerika’ya karşı kurulan bu odadan basılan tek bir tuş, nükleer füzeleri Amerika Washington'a gönderebiliyordu. Füzelerin buradan Amerika’ya ulaşması yalnızca 22 dakika sürecekti. Amerikan filmlerinde sık sık gördüğümüz kırmızı düğmeler, Ukrayna’daki üste gri renginde bulunuyor ve Rusya’nın o devasa nükleer bombalarıyla tüm dünyayı yok etmesi için hazır bir şekilde bulunuyordu.

Bu aşırı baskılı oda dışında bombaların ve uzay roketlerinin de bulunduğu bir alan var. Eğer bu tarz türlere ilginiz varsa, aşağıya bıraktığımız video sizi çok memnun edecektir.