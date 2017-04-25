ABD başkan yardımcısının neredeyse bir orduyla yaptığı Avustralya ziyareti sonrasında Kuzey Kore, ev sahibi Avustralya'yı gözüne kestirdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Avustralya'nın sembol şehri Sydney'e olan ziyareti, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. ABD’nin kendi keskin nişancılarını Sydney çatılarına yerleştirmesi, toplu taşıma güzergahlarının değiştirilmesi, çok sayıda helikopter kentin sakinlerini oldukça rahatsız etti.

Sydney sokaklarında Avustralya polisi ile birlikte çalışan ABD'nin Gizli Servis subayları

Neredeyse bir ordu nakli ile gerçekleştirilen ziyaretin büyük bir masrafa yol açtığı söylentileri var. ABD’nin Avustralya ve Çin gibi müttefikleri ile yakından çalışmaya devam edeceğini belirten Pence, Kuzey Kore’ye karşı bölgenin korunması gerektiğine dikkat çekti. Kısacası ticaret ve ekonomi konuşmak amacıyla yapılan ziyarette konu Kuzey Kore’ye kadar geldi.

Kuzey Kore, Avustralya hükümetini Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olmaya devam etmeleri durumunda bir nükleer savaş başlatacağına dair tehdit etti. Ziyaretten sonra gerçekleşen tehditin sebebinin dolaylı yoldan ABD olduğu ortada ve Kuzey Kore sadece ABD’ye değil, kendi sınırlarına yakın ABD müttefiklerine de diş bilemiş durumda.

Kuzey Kore’nin basın ajansı KCNA'nın açıklaması şu şekilde:

"Eğer Avustralya, ABD’nin Kuzey Kore'yi bölgede izole etmek ve boğmak için yaptığı hamleyi takip ederse, Kuzey Kore'nin stratejik kuvveti nükleer gücü kapsamında bir intihar eylemi gerçekleştirilecektir."

Kuzey Kore'nin bir cesaret bunu gerçekleştirmesiyle ne gibi şeyler olabileceğine dair paylaştığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.