Kim Kardashian West, Bitcoin İşine Girdiğini Duyurdu

Kim Kardashian West, kendisine ait resmi Instagram hesabı üzerinden kripto para dünyasına girişini Bitcoin ile yaptığını duyurdu.

Ünlü isimlerin kripto paralara ilgi göstermesi, hem küçük hem de büyük yatırımcıların yüzünü güldüren bir durum. Kim Kardashian West'in kripto para piyasasına gireceği, bugün hikayeler kısmında attığı bir gönderiyle ortaya çıktı.

Ünlülerin Bitcoin ve kripto para dünyasına yanaşmaya çalışması yeni bir şey değil. İlk olarak 50 Cent'in albümlerini kripto parayla sattığı ve 'gizli Bitcoin zengini' olduğu haberi çıkmış, daha sonra bu haberin yalan olduğu belli olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise ünlü futbolcular Ronaldinho ve Didier Drogba farklı kripto paraların yüzü olmuşlardı.

"Yardım etkinliği olan Poker turnuvamızın yıldönümünde büyük eğlence var! Kim Kardashian'a ilk Bitcoin'ini hediye ettim!"

Kripto para dünyasının en eskilerinden olarak bilinen Matthew Roszak‏'ın attığı tweet ile çıtlatılan gerçek, Kim Kardashian West'in Instagram hikayesiyle ortaya çıkmış oldu.