Kim Kardashian West, Facebook Watch İçin Dizi Çekecek

Facebook, oluşturduğu video platformu 'Facebook Watch' için Kim Kardashian West’ten komedi dizisi çekmesini istedi.

10 Ağustos 2017’de başlatılan Facebook Watch, içerisinde kısa video ve filmlerin paylaşıldığı özel bir platformu olarak hayatımıza giriş yaptı. Buradaki içeriklerin %55’i Facebook’un reklam geliri ortakları tarafından üretilirken %45’i tuttuğu firmalar tarafından üretiliyor. Yeni platformun 2018 yılı için 1 milyar dolar bütçesi bulunuyor ve video ortasında gösterilen reklam molaları sayesinde gelir elde ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook Watch, “You Kiddin 'Me” adlı 10 bölümlük bir dizi yayınlanacağını duyurdu. Dizinin yapımcılığında büyük yapımlarıyla tanınan Lionsgate firması ve Kim Kardashian West, Jennifer O’Connell, Melissa Stokes, Brian Tannenbaum, Peter M. Cohen gibi büyük isimler görev alacak.

Paylaşılan bilgilere göre dizinin konusu, ailelerinin yardımıyla yeni şakalar bulmaya çalışan ünlü çocukların yaşamını anlatacak. Kardashian West konuyla ilgili yaptığı açıklamada,”Ben çocukların yaşının ötesinde çılgın fikirlerle geleceklerini ve ortaya çok komik şeyler çıkacağını düşünüyorum.” dedi.

Son zamanlarda Facebook, Watch platformu için birçok içerik siparişinde bulundu. Açıklanan içerikler arasında Avengers: Infinity War gibi oldukça dikkat çekici yapımlar da yer alıyor. Peki, sizce Netflix’in elde ettiği başarı düşünülürse Facebook’ta benzer bir başarıya imza atabilir mi?