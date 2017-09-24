Kim Milyoner Olmak İster? adlı televizyon programında 21 Haziran 2017 Tarihli programda 1 Milyonluk soruya ulaşan ancak, süre bittiğinden dolayı açtıramayan Çağdaş Yıldırım, yeni sezonun başlangıcıyla birlikte soruyu gördü.

Kim Milyoner Olmak İster? İsimli televizyon programının 21 Haziran tarihli sezon finalinde 250 bin tl'lik soruyu doğru yanıtlayan ancak süre yetmediği için 1 milyon tl'lik soruyu göremeyen Çağdaş İrfan, dün yayınlanan sezon açılışıyla birlikte 1 milyon tl'lik soruyu görmeyi başardı. Ancak soruya yanıt vermeyen İrfan 250 bin tl ile yarışmadan ayrıldı. 1 milyon tl'lik soru ise şu:

Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

Sorunun cevabı "C: Arı" çıktı. Doğru cevabı bilmediğini söyleyen Çağdaş İrfan, C şıkkı olduğunu hissettiğini ancak emin olmadığından dolayı soruyu yanıtlamayacağını söyleyerek yarışmadan çekildi ve 250 bin tl'lik ödülün sahibi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Çağdaş İrfan soruyu bilmemesine rağmen hislerine güvenip soruyu cevaplamalı mıydı, yoksa 250 bin tl'yi alıp gitmesi daha mı iyi oldu?