“Kim Milyoner Olmak İster?”de 1 Milyonluk Soruyu Kaçıran Adam!

Ülkemizde özellikle Kenan Işık ile özdeşleşmiş olsa da şu anda Murat Yıldırım tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL ödüllü soruya gidilen yolda yarışmacı direkten döndü!

Türkiye’de 2011 yılından bu yana yayınlanan ve oldukça sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster? ilk başta ülkemizde Kim 500 Milyar İster? adıyla yayınlanmış ve Kenan Işık ile özdeşleşmişti. Şimdi ise Murat Yıldırım tarafından sunulan programda yarışmaya İstanbul'dan katılan 30 yaşındaki Emre Toraman 250 bin TL'lik ödül verilen 11. soruya kadar geldi.

Ardından sorulan "Kullanmakta olduğumuz takvime göre hangisi tarihte yaşanmış gerçek bir gündür?" sorusunda risk alan Toraman, 20 yıldır bu anı beklediğini ve hala kullanmadığı telefon jokeri hakkını son soruya, yani 1 Milyon TL değerindeki soruya bırakmak istediğini söyledi.

Ancak soruda 29 Şubat 1600 olan doğru cevap yerine 29 Şubat 1900’ü seçerek 1 Milyon TL'yi göremeden ve hatta 250 Bin TL yerine 15 Bin TL ödül ile yarışmadan elenen Emre Toraman, eğer doğru cevabı verseydi Murat Yıldırım’a da ilk defa 1 Milyon TL’lik soruyu sorma şansını verecekti.

Ne diyelim, 15 Bin TL de hiç az para değil, güle güle harcasın :)