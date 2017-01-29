Kim Milyoner Olmak İster?'de 1 Milyon TL Ödüllü 10 Soru

Ülkemizin en popüler bilgi yarışmalarından "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulmuş 1 milyon TL ödüllü 10 soruyu listeledik.

Ülkemizde yıllardır yayınlanan ve en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster?'de her yarışmacı büyük ödülü kazanamasa bile 1 milyon TL değerindeki soruyu görmek için yarışıyor. Siz o kadar beklemeyin diye biz de bu yazımızda yarışmada sorulan 1 milyon TL ödüllü 10 soruyu listeledik. Bu arada doğru yanıtın kalın yazılan yanıtlar olduğunu da söyleyelim.

1) Atatürk'ün çok sevdiği atı ve köpeğinin ismi neydi?

a) Anadolu ve Çakır

b) Yiğit ve Kont

c) Devrim ve Çakır

d) Sakarya ve Folks

2) Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı Dr. Refik Saydam hangi hastalığa karşı geliştirdiği aşıyla tıp literatürüne geçmiştir?

a) Dizanteri

b) Çiçek

c) Tifüs

d) Kolera

3) Yedi renkten oluşan gökkuşağını ortadaki rengi hangisidir?

a) Mavi

b) Sarı

c) Yeşil

d) Kırmızı

4) Dede Korkut'un Türk Destanları'nın özgün kopyaları hangi iki kentte bulunmaktadır?

a) Lizbon - Roma

b) Dresten - Vatikan

c) Londra - Budapeşte

d) Paris - Varşova

5) Her 100 yılda 7 cm yere yaklaşan Pisa Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir?

a) Batı

b) Kuzey

c) Güney

d) Doğu

6) Hangi ünlü üniversite mezunudur?

a) Tarkan Tevetoğlu

b) Bülent Ecevit

c) Yılmaz Erdoğan

d) Kadir İnanır

7) Türkiye'de hapis cezası alan ilk bilgisayar korsanı kimdir?

a) Burak Çağlar

b) Mahir Arabul

c) Tolgahan Bilge

d) Tamer Şahin

8) Ülkemizde devlet sanatçısı unvanını alan ilk isim kimdir?

a) Cüneyt Gökçer

b) Ahmet Adnan Saygun

c) Yıldız Kenter

d) Cemal Reşit Rey

9) Asprinin hammaddesi olan ağaç hangisidir?

a) Sığla

b) Söğüt

c) Gülbirişim

d) Çoban Püskülü

10) Hangi ünlünün ikizi yoktur?

a) Athena'nın solisti Gökhan

b) Kofi Annan

c) Süheyl Uygur

d) Adile Naşit