ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının dün akşamki bölümünde lise son sınıf öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım, 250 bin TL değerindeki soruyu da bilerek yeni bölümde 1 milyon TL’lik soruyu cevaplamaya çalışacak.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki büyük ödüle en son Emre Toraman isimli bir yarışmacı yaklaşmış, 250 bin TL’lik 11. soruya kadar gelebilmişti. Aradan birkaç ay geçti ve bu sefer 11. soruya 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım ulaştı.

İlk olarak bu sorunun öncesinde neler yaşandığına bakalım. 125 bin TL’lik "Paul McCartney, The Beatles'in "A Day in The Life" şarkısının sonuna yerleştirdiği sesin sadece hangi hayvan tarafından duyulabileceğini söylemiştir?" sorusu için önce arkadaşından yardım alan Yıldırım, kendisine ‘fare’ cevabı verilmiş olsa da kendi hafızasına güvenmiş ve ‘köpek’ diyerek 250 bin TL’lik soruya geçmeye hak kazanmıştı.

250 bin TL’lik soru ise "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir?" şeklindeydi. Aralarında Ercişli Emrah, Dadaoğlu, Aşık Daimi ve Karacoğlan’ın şıklarının olduğu seçeneklerden Karacaoğlan yanıtını veren Yıldırım, sorunun doğru cevabını bilerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmış oldu.

Diğer soruya geçilmeden yarışmanın süresi dolunca 1 milyon TL’lik soru da yeni yayın dönemine kalmış oldu. Yarışmanın bu bölümüne ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.