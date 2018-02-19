Kimliği belirsiz bir yatırımcı, tek seferde tam 400 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaparak son zamanların rekorunu kırdı. Son iki haftadır yükselişte olan Bitcoin’in fiyatı, eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor.

Bitcoin, belki bundan 5 yıl önce yatırımına başlayanlara küçük büyük fark etmeksizin çok kar ettirdi. Ancak artık bu oyunda kazanmak ve ciddi karlar elde edebilmek için büyük yatırmak gerekiyor. Bu aşamada bireysel anlamdaki yatırım heveslilerine bir uyarıda bulunalım; eğer sistemin işleyişi hakkında detaylı bilginiz yoksa öğrenmek için ufak tutarlarla başlayın.

Merkezi bir yere bağlı olmayan ve yatırımcıların anonim kalmalarına olanak sağlayan Bitcoin, 2018’in başlarında ciddi bir kriz dönemi atlatmış ve bu durum, diğer kripto para birimlerine de olumsuz olarak yansımıştı. Asya ve Amerika’daki güvenlik endişeleri nedeniyle alınan önlemler kirpto para ekonomisine sağlam bir darbe indirmişti. Ancak son haftalarda her geçen gün yükselen değerler görüyoruz.

Dolar karşılığında son günlerde %60’lık oranlarda değer kazanan Bitcoin, tekrar 11.000 dolar barajına çok yakın. Biz tam bu çıkışı gözlemlerken, muhtemelen piyasada balina olarak tabir edilenlerden birisi 400 milyon dolarlık yatırımla Bitcoin satın aldı.

Bitcoin adres kodu “3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64” bu olan bilinmeyen yatırımcı, 9 Şubat ile 12 Şubat arasında bu işlemi gerçekleştirdi. Alıcının daha önce 55.000 Bitcoin’e sahip olduğu ve yatırımıyla bunu 96 bine yükselttiği kaydedildi.

Balinaların Bitcoin pazarına yönelik dev yatırımlarla, söz konusu düşüş ve yükselişleri kontrol ettikleri söyleniyor. Bitcoin’nin değerine yönelik en önemli etmen ülkelerin resmi yaptırımları olsa da balinaların rolü de her zaman tartışma yaratıyor. Bakalım bu ve benzeri büyük tutara sahip yatırımların kripto para piyasasına katkıları ne düzeyde olacak?