Kimlik Hırsızları Facebook'ta Cirit Atıyor

Bağımsız güvenlik araştırmacısı Justin Shafer'a göre, Facebook yıllardır kimlik ve kredi kartı hırsızlarına yönelik hiç bir yaptırımda bulunmuyor. Hırsızlar, elde ettiği verileri korkusuzca Facebook üzerinden satmaya devam ediyor.

Gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Facebook’un güvenlik açıklarına dair haberlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bağımsız güvenlik araştırmacısı Justin Shafer’ın raporuna göre, Facebook’ta masum kullanıcıların, kimlik verilerini ve sosyal güvenlik numaralarını satmaya çalışan bir çok kötü niyetli insan bulunuyor. Üstelik bu bilgileri satmaya çalışan suçlular neredeyse saklanma ihtiyacı dahi hissetmiyorlar; hemen hemen herkesin ulaşmasına müsait bir şekilde bu bilgileri satma girişiminde bulunuyorlar.

Bu tür gönderilerin bazıları yalnızca kimlik bilgilerini değil, çalıntı kredi kartı verilerini de içeriyor. Yani aynı şekilde kötü niyetli bir insanın bu tür bir alışverişi yapması son derece basit. Tabii bu verilerin doğruluk oranları kesin olarak bilinmese de araştırmalar sonucunda 4 kişiye dair kimlik ve kredi kartı bilgilerinin doğru olduğu, bunlar ile yasa dışı işlem yapılabileceği şimdiden tasdiklenmiş durumda.

Justin Shafer bu konuya dair: 'Mesajların çoğu kişisel bilgileri satmaya çalışan suçlular tarafından yapılan reklamlara benziyor. Bu tür paylaşımların büyük bir çoğunluğu ise ‘herkese açık’ olarak yapılıyor’ açıklamasında bulunarak durumun ne kadar kontrolsüz ve suçlular açısından rahat bir hal aldığını gözler önüne seriyor.

İşin ilginç yanı bu tür herkese açık gönderilere ve mesajlara ulaşmak için Facebook üyesi olmak dahi gerekmiyor, kötü niyetli bir insan Google vasıtası ile bu tür uygulamalara rahatlıkla ulaşabilir. Daha da tuhaf olanı ise bu tür gönderilerin bazıları raporlanmış olmasına rağmen yıllardır olduğu yerde, silinmeye dair bir çaba içerisine bile girilmemiş durumda. Facebook’un bu olay karşısındaki tutumu ise son derece rahatsız edici; Facebook yönetimi, bu konuya yönelik herhangi bir açıklama yapmak istemediğinden son derece emin.