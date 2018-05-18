Jandarmalara Kimlik Kontrolü İçin Teknoloji Desteği: Tak-Bul

Özellikle şehirler arası yolculukların rutinlerinden biri olan ve özellikle geceleri gerçekleştirilen rutin kimlik kontrolleri, artık çok daha hızlı bir şekilde yapılıyor.

Kimlik kontrolü olayına şehirler arası otobüs yolculuklarından aşinasınızdır. Bazı istisnai durumlarda uzunca bir süre alan, kimliğini unutan veya bulmaya çalışan vatandaşlarla iyiden iyiye uzayan kimlik kontrolü süreci, yeni teknoloji sayesinde 3 dakikada tamamlanabiliyor.

Yukardaki görselde, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde uygulaması yapılan Tak-Bul sistemini görüyorsunuz. Şu an itibarı ile ülkemizin 10 pilot bölgesinde deneme süreci devam eden bu sistem sayesinde, emniyet güçlerimizin taktığı gözlüklerle veri tabanından vatandaşların kimlik bilgileri sorgulanıyor.

Gözlük sadece kimlik taramalarında değil, yüz ve plaka taramalarında da emniyet güçlerinin işini kolaylaştırıyor. Belgelerin doğruluğu, kişi hakkındaki arama veya yakalama kararı olup olmadığı da anında ekranlara düşüyor. Kontrol süreçlerini kayda değer bir biçimde hızlandıran sistem, şu an için hem vatandaşların hem de emniyet güçlerinin beğenisiyle karşılanmış durumda. Sistem başarıya ulaşırsa, yakın zamanda tüm yurt genelinde uygulanmaya başlanacak.