Kimlik, Pasaport ve Ehliyette Yeni Dönem Başladı!

Bir süredir beklenen pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine geçme durumu bugün itibari ile başladı. Bundan sonra bu iki işlem için nüfus müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor.

Günümüze kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen pasaport ve sürücü belgeleri, 28 Mart’ta düzenlenen resmi törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Bir süredir geçiş hazırlıkları yapan Nüfus Müdürlüğü, 2 Nisan yani bugün resmi olarak hizmete başladı. Bu kapsamda bundan sonra pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilecek.

Vatandaşlar, söz konuşu işlemleri gerçekleştirmek için ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya “randevu.nvi.gov.tr” adresinden randevu alarak gerçekleştirebiliyorlar. Randevu sistemi ile çalışacağı için bekleme derdinin ortadan kalkması bekleniyor.

Ücretler Banka Şubelerine Yatırılacak

Ehliyet ve pasaport için yatırılması gereken ücretler, banka şubelerine yatırılacak. Nüfus müdürlüklerinde ise fotoğraf, parmak izi ve imza verilecek. Yaklaşık 60 milyon insana yeni kimlikleri dağıtması gereken Nüfus Müdürlüğü, bu süreçte tamamen yerli yazılımlardan yararlanıyor. Nüfus Müdürlüklerine bir kez fotoğraf, parmak izi ve imza verildiğinde bu bilgiler, diğer tüm işlemlerde kullanılıyor. İşlemler için gerekli ücretler ise; yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL ve sürücü belgesi için 134 TL.

Gerçekleştirilen bu yeni düzenleme ile birlikte 503 tane olan pasaport başvuru noktası 761’e, 596 olan sürücü belgesi noktası ise 680’e çıktı. Yeni sistemin hayata geçmesiyle nüfus müdürlüklerine akın eden insanlar, özellikle sabah saatlerinde yoğunluğa sebep oldular.